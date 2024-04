Maher Arouq hat seine Brüder bei israelischen Bombardements verloren, sein Haus in Gaza liegt in Trümmern. Nun verklagt der Palästinenser die Bundesregierung, weil Deutschland Waffen an Israel liefert.

Von Dunja Ramadan und Ronen Steinke, München/Berlin

Maher Arouq will nur die "Kurzversion" seiner Leidensgeschichte erzählen. "Außer Sie haben mehrere Tage Zeit, um zuzuhören?", fragt er. Dann rattert er die vergangenen Monate herunter. Im Hintergrund hört man lautes Stimmengewirr, er steht in einem dünnen Zelt aus Nylon. Privatsphäre gibt es seit Beginn des Krieges nicht mehr. Von hier aus will der 60 Jahre alte Taxifahrer Deutschland verklagen. Für all die Waffenlieferungen nach Israel. Gründe dafür habe er genug, sagt er.