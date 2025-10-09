Vielleicht wird man in den kommenden Tagen erfahren, wie die Verhandlungen in Scharm el-Scheich wirklich gelaufen sind. Ob US-Präsident Donald Trump am Donnerstagmorgen eine Einigung verkündete, die die Hamas und Israel zuvor im ägyptischen Badeort selbst erreicht hatten. Oder ob der US-Präsident entschied, dass es nun einen Durchbruch geben müsse, damit er noch den Friedensnobelpreis bekommt, der am Freitag vergeben wird. Und die Verhandlungspartner sich dann danach richten müssen. Wahrscheinlich war es eine Mischung aus beidem.
Naher OstenDer Beginn eines langen Wegs zum Frieden
Auf Druck von Donald Trump einigen sich die Hamas und Israel auf die erste Phase des Waffenstillstandes. In Gaza und in Israel jubeln die Menschen. Aber viele Punkte sind noch offen.
Von Bernd Dörries, Beirut
