Am Wochenende kamen noch einmal mehrere Dutzend dazu, 32 Menschen wurde nach palästinensischen Angaben am Samstag von der israelischen Armee getötet. Die Angriffe hätten Terroristen der Hamas gegolten, die das Tunnelsystem verlassen hätten, sagt die Armee. Getroffen wurden offenbar aber auch ein Zelt mit Flüchtlingen in Khan Younis, Ärzte berichten davon, dass bei einem Luftangriff auch ein Wohnhaus getroffen wurde, wobei drei Kinder und zwei Frauen ums Leben kamen.