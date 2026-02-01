Am Wochenende kamen noch einmal mehrere Dutzend dazu, 32 Menschen wurde nach palästinensischen Angaben am Samstag von der israelischen Armee getötet. Die Angriffe hätten Terroristen der Hamas gegolten, die das Tunnelsystem verlassen hätten, sagt die Armee. Getroffen wurden offenbar aber auch ein Zelt mit Flüchtlingen in Khan Younis, Ärzte berichten davon, dass bei einem Luftangriff auch ein Wohnhaus getroffen wurde, wobei drei Kinder und zwei Frauen ums Leben kamen.
NahostIsrael gibt zu, dass in Gaza 70000 Palästinenser getötet wurden
Lange hatte die Regierung von Benjamin Netanjahu die Todeszahlen als Hamas-Propaganda abgetan. Nun akzeptiert die Armee die Daten weitgehend. Neuer Streit ist allerdings absehbar.
Von Bernd Dörries, Beirut
Krieg gegen die Hamas:Was lässt Israel von Gaza übrig?
Die „Gelbe Linie“, die fast die Hälfte des Küstenstreifens abschneidet, sollte nur eine vorübergehende Grenze sein. Doch viele Palästinenser dort befürchten: Sie werden ihr Land nicht zurückbekommen.
