NahostIsrael gibt zu, dass in Gaza 70000 Palästinenser getötet wurden

Lesezeit: 3 Min.

Die Leiche von Sham Abu Hadaiyd, getötet durch das israelsche Militär, auf dem Weg zur Beerdigung in Khan Younis, Gaza, am 31. Januar 2026.
Die Leiche von Sham Abu Hadaiyd, getötet durch das israelsche Militär, auf dem Weg zur Beerdigung in Khan Younis, Gaza, am 31. Januar 2026. (Foto: Abdel Kareem Hana/AP)

Lange hatte die Regierung von Benjamin Netanjahu die Todeszahlen als Hamas-Propaganda abgetan. Nun akzeptiert die Armee die Daten weitgehend. Neuer Streit ist allerdings absehbar.

Von Bernd Dörries, Beirut

Am Wochenende kamen noch einmal mehrere Dutzend dazu, 32 Menschen wurde nach palästinensischen Angaben am Samstag von der israelischen Armee getötet. Die Angriffe hätten Terroristen der Hamas gegolten, die das Tunnelsystem verlassen hätten, sagt die Armee. Getroffen wurden offenbar aber auch ein Zelt mit Flüchtlingen in Khan Younis, Ärzte berichten davon, dass bei einem Luftangriff auch ein Wohnhaus getroffen wurde, wobei drei Kinder und zwei Frauen ums Leben kamen.

