Von Bernd Dörries, Kairo

Abdul Hadi Awkal sieht den Krieg in seiner Wohnung, die durch einen israelischen Luftangriff beschädigt wurde. Er kann ihn riechen, wenn er durch die Trümmer im Norden des Gazastreifens läuft, wo Hunderte Leichen noch unter den Bruchstücken der Häuser liegen. Er kann ihn hören, nachts, wenn die Kampfflugzeuge ihre Bomben abwerfen, und am Tag, wenn die israelischen Drohnen über ihm fliegen und nach neuen Zielen suchen oder diejenigen unter Beschuss nehmen, die den Verletzten der Nacht helfen wollen. So erzählt er es in Whatsapp-Nachrichten, das Netz ist zu schwach für ein Telefonat.