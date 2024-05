Krieg in Gaza

Von Ronen Steinke

Bislang ist es nur ein erster Schritt: Der Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag, Karim Khan aus Großbritannien, hat am Montag erklärt, er habe einen Antrag auf einen Haftbefehl gegen drei Anführer der radikalislamischen Hamas sowie gegen zwei Männer der israelischen Regierung gestellt. Wer entscheidet nun, wie es weitergeht? Welche Folgen hätten solche Haftbefehle, wenn sie bewilligt würden? Die wichtigsten Fragen und Antworten.