Politische Lösungen in den Palästinenser-Gebieten sind nicht in Sichtweite. Und das macht die Hamas dort populärer.

Von Alexandra Föderl-Schmid, Tel Aviv

Seit 30 Jahren führt Khalil Shikaki mit dem von ihm gegründeten Institut PSR (Palestinian Center for Policy and Survey Research) Umfragen in den palästinensischen Gebieten durch. "Aber das Ausmaß der Veränderungen war diesmal wirklich überraschend", sagt der an der Columbia University promovierte Politikwissenschaftler. So ist das Ansehen der radikalislamischen Hamas nach deren blutigem Überfall am 7. Oktober auf Israel mit 1200 Toten und dem dadurch ausgelösten Krieg im Gazastreifen stark gewachsen. Im Westjordanland stieg die Unterstützung für die Hamas von zwölf Prozent im September auf 44 Prozent. Im Gazastreifen, wo die Menschen unter den Auswirkungen des Krieges besonders leiden, war der Anstieg weniger stark von 38 Prozent auf 42 Prozent.