Monatelang haben Hilfsorganisationen gewarnt, jetzt ist es offiziell: Die als Autorität für Ernährungssicherheit anerkannte IPC-Initiative hat für die Stadt Gaza und einige Nachbarorte eine Hungersnot erklärt. „Das Albtraum-Szenario ist nun Wirklichkeit“, sagte ein Sprecher des UN-Menschenrechtsbüros in Genf, Jeremy Laurence. Das israelische Außenministerium wies den Bericht zurück: „Es gibt keine Hungersnot in Gaza.“ Der betroffene Bezirk umfasst rund 20 Prozent des Palästinensergebiets. Vor dem Krieg lebten dort Schätzungen zufolge 750 000 Menschen. Nach Angaben der IPC-Initiative ist das Leben von 132 000 Kindern unter fünf Jahren wegen Unterernährung bedroht. 41 000 davon würden als besonders bedrohliche Fälle betrachtet.