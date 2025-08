In Gaza hungern Menschen, das belegen viele unabhängige Quellen bis hin zur UN. Manche Bilder, die die Not angeblich zeigen, sind aber aus dem Zusammenhang gerissen. Experten plädieren dafür, ganz genau hinzusehen.

Von Nicolas Freund, Zürich

Die Fotos aus Gaza sind schwer zu ertragen. Derzeit kursieren in den Nachrichten und sozialen Netzwerken mehrere Motive, die man so schnell nicht wieder vergisst: Eine Menge verzweifelter Menschen hinter einer Absperrung, in den Händen leere Töpfe und Schüsseln, offenbar um Nahrung bettelnd. Eine Mutter, die ihr abgemagertes Kind auf dem Arm hält. Man erkennt die Rippen und die Wirbelsäule durch die Haut des Kindes. Als Windel trägt es eine Mülltüte. Und immer wieder Menschen, die sich voller Trauer über weiße Säcke beugen, unter deren Stoff man die Umrisse von Menschen erahnen kann.