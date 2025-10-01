Entwaffnung und die sofortige Freilassung aller Geiseln: Was dafür spricht, dass die Terrorgruppe dem Gaza-Plan des US-Präsidenten zustimmt. Und was dagegen.

„Es fühlt sich nicht nach einem echten Vorschlag für Frieden an, eher so, als würde man Israel freie Hand lassen“, schreibt Yara, eine junge Palästinenserin aus Gaza, der Süddeutschen Zeitung. Am Montagabend hatten Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Friedensplan für Gaza präsentiert, zumindest eine Idee, wie die 48 israelischen Geiseln nach Hause kommen und Israels Angriffe beendet werden können. Es sei „womöglich einer der größten Tage der Zivilisation überhaupt“, hatte der US-Präsident geprahlt, aber viele Palästinenser erfüllt sein Vorstoß mit Skepsis. Allerdings auch mit Hoffnung.