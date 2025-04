„Ich habe daran teilgenommen, um den Rücktritt der Hamas von der Macht zu fordern, damit das, was vom Gazastreifen übrig geblieben ist, gerettet und der Wiederaufbau begonnen werden kann“, sagt der Arzt Mohamed Nasser der Süddeutschen Zeitung. Viel mehr sagen will er nicht über sich und seine Lage, gegen die Hamas zu sein kann gefährlich werden. Mindestens einen Demonstranten soll die Terrorgruppe später getötet haben. Andere werden bedroht und eingeschüchtert.

„Die Bewegung hat die Unterstützung verloren, die sie einst genoss“, sagt der Arzt. Ein großer Teil lehne ihre Herrschaft mittlerweile ab: „Auch weil die Hamas sich nicht um den Tod von Tausenden Zivilisten kümmert – ihr geht es vor allem darum, ihre Macht zu erhalten.“

Viele Palästinenser sind mit dem eigenen Überleben beschäftigt

Wie groß der Widerstand gegen die Hamas tatsächlich ist, lässt sich schwer sagen. Viele Palästinenser sind traumatisiert vom langen Krieg, dem Hunger und den vielen Vertreibungen – sie sind zuallererst mit dem eigenen Überleben beschäftigt. Jeden Protest brandmarken die Hamas-Medien als Verrat am eigenen Volk, Demonstrierende gelten ihnen als Agenten Israels. So sei es auch schon vor dem Krieg gewesen, als es im Gazastreifen wie unter einer „Militärherrschaft“ gewesen sei, sagt der Arzt. Einer Diktatur allerdings, die große Teile der Bevölkerung selbst gewollt hatten, am Anfang zumindest. Etwa 44 Prozent der Stimmen bekam die Hamas bei den Wahlen 2006 in den gesamten besetzten Gebieten. Viele palästinensische Analysten interpretierten das Ergebnis vor allem als Protest gegen die bis dahin auch in Gaza regierende Fatah und die von ihr dominierte Palästinensische Autonomiebehörde, die von Inkompetenz und Korruption zerfressen ist.

Die israelische Regierung von Benjamin Netanjahu unterstützte in diesem internen Palästinenser-Konflikt die Hamas. Sie stellte sicher, dass vor allem aus Katar Millionen Dollar nach Gaza fließen konnten. Nach dem Terrorüberfall des 7. Oktober, bei dem palästinensische Angreifer mehr als 1200 Juden ermordeten, setzten viele Israelis die Palästinenser mit der Hamas gleich. „Es ist eine ganze Nation, die dafür verantwortlich ist“, sagte der israelische Präsident Isaac Herzog.

Die Proteste gegen die Hamas in Gaza werden nun auch von israelischen Medien stark beachtet, anders als die vielen zivilen Todesopfer des Konfliktes.

Schon vor einem Jahr sprach Netanjahu davon, nur „einen Schritt vom Sieg“ gegen die Hamas entfernt zu sein. Wie es um diese militärisch steht, ist schwer zu sagen. Die Armee will etwa 20 000 Hamas-Kämpfer getötet haben. Viele Israelis waren erschüttert, als während des vorübergehenden Waffenstillstandes zu Beginn des Jahres israelische Geiseln freigelassen wurden, umringt von bewaffneten Hamas-Kämpfern, die die Freigelassenen demütigten. Es schien, als sei die Hamas so stark wie früher. Drohnen-Aufnahmen zeigten später allerdings, dass die Hamas oft geschickt nur ein paar Dutzend Kämpfer als Kulisse für die TV-Bilder benutzte.

Bei der Freilassung von Geiseln präsentieren Kämpfer der Hamas ihre Waffen. (Foto: Abed Rahim Khatib/DPA)

„Wir schätzen, dass die Hamas fast so viele neue Kämpfer rekrutiert hat, wie sie verloren hat“, sagte der damalige US-Außenminister Antony Blinken im Januar. Mit dieser Einschätzung können beide Seiten gut leben. Netanjahu kann weiterkämpfen, die Hamas darf sich stark fühlen. Ob sie es wirklich ist, ist eine andere Frage. Aber aufgeben will die Hamas nicht. Ein dauerhafter Waffenstillstand scheitert letztlich immer wieder auch daran, dass Hamas ihre Waffen nicht abgeben will.

Die Hamas-Führer finden: Der Krieg läuft doch gut

Viele ihrer Führer sitzen im Ausland, in Katar oder der Türkei. Von dort gibt es Durchhalteparolen. „Elemente mit einer bestimmten Agenda übernehmen die Kontrolle über die Demonstrationen“, sagte Hamas-Führer Basem Naim aus Istanbul kürzlich, als die Proteste in Gaza begannen.

Viele Hamas-Führer finden, der Krieg laufe doch gut: Israel sei immer isolierter in der Welt. Jedes Massaker an Zivilisten untergrabe die moralische Legitimität des Staates. Die Menschen von Gaza sind in dieser Logik nur Statisten, Kanonenfutter. Auf den Telegram–Kanälen wird den Kämpfern der Gruppe geraten, sich in Menschenmengen zu verstecken, wenn sie sich von einer Drohne verfolgt fühlen. Zivilisten bieten Schutz. Oder neue Bilder für die Propaganda, falls Israel trotzdem schießt.

Immer wieder lässt die Hamas kleine Raketen auf Israel abfeuern, militärisch erfüllen sie keinen Zweck, werden regelmäßig abgefangen. Was sie tun: Panik verbreiten unter der israelischen Bevölkerung. Vor wenigen Tagen feuerte die Hamas Geschosse aus dem Flüchtlingslager in Khan Younis ab. Die israelische Armee reagiert auf solche Provokationen mit Aufforderungen zur Evakuierung und Gegenangriffen. Die Hamas zeigt auf ihren Kanälen die Opfer. Ein endloser Kreislauf.

Auch gegen ihn demonstrieren der Arzt Mohamed Nasser und die anderen. „Um den Krieg zu beenden, muss die Hamas die Macht abgeben“, sagt er. Einige Palästinenser kritisieren auch, wie Al Jazeera, der populäre Fernsehsender aus Katar, über den Krieg berichtet. Der Sender glorifiziere die Opfer der israelischen Angriffe und die Hamas. „Wenn es Proteste gegen die Hamas gibt in Gaza, werden sie auf Al-Jazeera kaum gezeigt, das ist Absicht“, sagt ein Palästinenser der israelischen Zeitung Haaretz.

Wie viele so denken ist schwer zu sagen. Das palästinensische Institute for Social and Economic Progress (ISEP) veröffentlichte kürzlich eine Umfrage, nach der nur noch sechs Prozent der Bevölkerung in Gaza die Hamas unterstützen. „Hamas-Anhänger und die israelische extreme Rechte weigern sich, dieser Wahrheit ins Auge zu sehen. Sie erschüttert das Narrativ, auf das sich beide stützen: dass die Hamas für den Gazastreifen spricht und dass ganz Gaza hinter der Hamas steht“, schrieb der palästinensisch-christliche Aktivist Ihab Hassan auf Twitter. Allerdings wurden für die ISEP-Umfrage nur 400 Palästinenser befragt, Erhebungen gelten eigentlich erst ab 1000 Befragten als einigermaßen repräsentativ.

Das Palästinensische Zentrum für Politik- und Umfrageforschung befragte zuletzt im September 2024 etwa 1200 Palästinenser. Damals unterstützten noch 34 Prozent die Hamas. Die Zahlen stammen aus einer Zeit, als es noch keine Proteste gab gegen die Hamas, oder keine so öffentlichen. Diese sollen offenbar weitergehen: „Es besteht die einmalige Chance, die Wut der Menschen in Gaza aufzufangen und sie in eine andere Zukunft zu lenken, die nicht mit der Terrorgruppe verbunden ist. Leider tötet das israelische Militär eine unglaublich hohe Zahl unschuldiger Zivilisten“, schreibt der Analyst Ahmed Fouad Alkhatib von der US-Denkfabrik Atlantic Council.

Der Arzt Mohamed Nasser sagt, er wolle bald wieder demonstrieren.