Am 7. Oktober fuhr Eitan Levy einen Fahrgast zum Kibbuz Be’eri in der Nähe des Gazastreifens. Er telefonierte gerade mit seiner Schwester, als die Terroristen kamen. „Allahu Akbar“ hörte die Schwester noch. Danach war die Leitung tot und Eitan Levy auch, seine Leiche nahmen die Terroristen mit in den Gazastreifen. Am Dienstag wurden seine sterblichen Überreste nach Israel zurückgebracht, am Mittwochmorgen bestätigten die Behörden die Identität. Und die der beiden getöteten Soldaten Uriel Baruch und Tamir Nimrodi.