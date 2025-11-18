Zum Hauptinhalt springen

Nahost-KriegStörfeuer gegen Trumps Gaza-Plan

Lesezeit: 3 Min.

Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats stimmen über einen Resolutionsentwurf zur Ermächtigung einer internationalen Stabilisierungstruppe in Gaza ab. Eingebracht hatten diesen die USA.
Die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats stimmen über einen Resolutionsentwurf zur Ermächtigung einer internationalen Stabilisierungstruppe in Gaza ab. Eingebracht hatten diesen die USA. (Foto: Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa)

Eine internationale Truppe soll einen künftigen Frieden in Nahost absichern. Aber gegen das Vorhaben Washingtons regt sich Widerstand – nicht nur von der Hamas.

Von Tomas Avenarius, Berlin

Dass die Hamas den Quertreiber geben würde, war zu erwarten. Kaum hatten die USA ihre Gaza-Resolution erfolgreich – ohne Veto der Russen und Chinesen – durch den Sicherheitsrat manövriert, blockierten die palästinensischen Islamisten. Denn die Entwaffnung der Hamas ist Bestandteil der UN-Resolution, die auf dem umstrittenen Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump fußt. Sie bleibt für die Militanten, die den Krieg um das Palästinensergebiet am Mittelmeer verloren haben, inakzeptabel. Hamas-Verhandler Osama Hamdan formulierte es so: „Wir nehmen nicht hin, dass wir uns entscheiden sollen, getötet zu werden oder uns zu ergeben.“

