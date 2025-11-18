Dass die Hamas den Quertreiber geben würde, war zu erwarten. Kaum hatten die USA ihre Gaza-Resolution erfolgreich – ohne Veto der Russen und Chinesen – durch den Sicherheitsrat manövriert, blockierten die palästinensischen Islamisten. Denn die Entwaffnung der Hamas ist Bestandteil der UN-Resolution, die auf dem umstrittenen Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump fußt. Sie bleibt für die Militanten, die den Krieg um das Palästinensergebiet am Mittelmeer verloren haben, inakzeptabel. Hamas-Verhandler Osama Hamdan formulierte es so: „Wir nehmen nicht hin, dass wir uns entscheiden sollen, getötet zu werden oder uns zu ergeben.“