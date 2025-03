Sein bisher heftigster Einsatz sei der Anschlag auf den Boston-Marathon gewesen, sagt Feroze Sidhwa in einem Videotelefonat aus dem Gazastreifen . Der Arzt war im April 2013 im Einsatz, als dort zwei Attentäter eine Bombe hochgehen ließen. Es gab drei Tote, 264 zum Teil schwer Verletzte mussten in die Krankenhäuser gebracht werden. „Damals gab es sechs Krankenhäuser, heute sind wir das Einzige in Chan Yunis und mussten an einem einzigen Tag 280 Patienten aufnehmen“, sagt Sidhwa.

Der US-Amerikaner ist einer der wenigen internationalen Helfer, die noch in Gaza ausharren. Am 18. März brach die israelische Armee den Waffenstillstand in Gaza. Es folgten die heftigsten Bombardements seit Monaten, mehr als 400 Menschen wurden getötet, darunter nach Angaben der Behörden in Gaza 183 Kinder. Internationale Hilfsorganisationen sprechen von einem „Krieg gegen Kinder“.

Der US-Arzt Sidhwa erzählt, einer seiner Patienten, ein 16-jähriger Junge, sei im Krankenhausbett von einer israelischen Bombe getötet worden. „Die medizinischen Einrichtungen werden absichtlich zerstört, die Menschen fühlen sich von der Welt im Stich gelassen. Und das zu Recht. Wenn ein Krankenhaus in der Ukraine bombardiert wird, empören sich alle.“

Die UN werfen Israel vor, Hunger als Waffe einzusetzen

Sidhwa arbeitet im Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis, in einem der wenigen noch funktionierenden Krankenhäuser. Auch dort gehen inzwischen die Medikamente aus. „Viele Menschen, die wir operieren, sterben danach an Infektionen, weil es keine Medikamente mehr gibt.“ Das Lager des Krankenhauses wurde von israelischen Bomben zerstört, Nachschub gibt es keinen.

Seit dem 2. März blockiert Israel alle Hilfslieferungen nach Gaza. Auch Benzin und Medikamente dürfen nicht mehr eingeführt werden. Die Abriegelung widerspricht internationalen Konventionen. Die UN werfen Israel vor, Hunger als Waffe einzusetzen. Überall in Gaza haben sich lange Schlangen vor den Bäckereien gebildet. Viele mussten bereits schließen, weil es an Mehl oder an Benzin für die Generatoren fehlt. An vielen Orten gibt es kaum noch sauberes Wasser, weil Entsalzungsanlagen Dieseltreibstoff brauchen.

„Ein großer Teil der Wasserversorgung ist zusammengebrochen. Die Menschen haben höchstens noch 20 Liter Wasser am Tag. Sie stehen vor der unlösbaren Entscheidung, ob sie mit dem wenigen Wasser kochen, sich waschen oder es trinken sollen“, sagt Clémence Lagouardat von Oxfam in einem Telefonat aus Gaza. Eine Wasserpipeline nach Israel sei beschädigt, die israelischen Armee gebe aber keine Genehmigung zur Reparatur.

Gebraucht werden eine Million Zelte, dazu Decken und Matratzen. Doch nichts davon darf eingeführt werden

Die Arbeit von Hilfsorganisationen in Gaza war in den vergangenen 17 Monaten immer ein Risiko. Bis Anfang des Jahres gab es aber zumindest eine rudimentäre Kommunikation mit der israelischen Armee, ihr wurden die Standorte der humanitären Einrichtungen und die Routen von Hilfskonvois mitgeteilt.

„Das braucht ihr nicht mehr zu tun, hat uns die israelische Armee mitgeteilt“, sagt Gavin Kelleher vom Norwegian Refugee Council. Es gebe vonseiten der Israelis keinerlei Sicherheitsgarantien mehr. „Israel weiß, wo die humanitären Einrichtungen sind, und greift sie trotzdem an.“

Nach dem Waffenstillstand vom 15. Januar hatten viele Palästinenser damit begonnen, in ihre Heimatorte zurückzukehren. Viele fanden nur noch Ruinen vor, etwa 90 Prozent der Häuser sollen zerstört oder beschädigt sein. Dutzende starben bereits, weil sie in Häusern übernachteten, die dann zusammenbrachen. Nun hat die Vertreibung erneut begonnen. Die israelische Armee hat für etwa 15 Prozent des Territoriums Evakuierungsbefehle ausgegeben.

„Sie haben keine Ahnung, wo sie hingehen sollen, es gibt keine sicheren Orte“, sagt Gavin Kelleher. Nach seinen Angaben werden eine Million Zelte benötigt, dazu Decken und Matratzen. Nichts davon darf derzeit nach Gaza eingeführt werden. „Wir haben fast nichts mehr, was wir verteilen können. Die Menschen verstehen nicht, warum die Welt das zulässt.“