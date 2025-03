Vor einem Monat schlug US-Präsident Donald Trump zum ersten Mal vor, aus dem Gazastreifen eine „Riviera“ zu machen, die dort lebenden Palästinenser nach Ägypten und Jordanien zu vertreiben, um in Gaza ein Immobilienprojekt zu starten. Zuletzt teilte er in den sozialen Medien ein Video, in dem Casinos und männliche Bauchtänzer am Strand zu sehen sind, das alles unter dem Titel: „Trump Gaza Nr. 1“. Einen Monat hat die Arabische Liga gebraucht, um einen Gegenvorschlag zur Zukunft von Gaza zu machen, am Dienstagabend wurde er in Kairo von 22 Mitgliedern verabschiedet.

Wie soll Gaza wiederaufgebaut werden?

In einer ersten Phase von sechs Monaten sollen Schutt und nicht-explodierte Bomben weggeräumt und etwa 1,2 Millionen Menschen in temporären Unterkünften untergebracht werden, vor allem in ägyptischen Containerhäusern. In den zwei Jahren darauf soll der Schutt ins Meer gebracht und so das Territorium von Gaza erweitert werden, neue Häuser sollen entstehen. In der letzten Phase soll Gaza einen Flughafen und einen Hafen bekommen.

Was kostet das?

Ägypten geht von Kosten von 53 Milliarden Dollar aus und will demnächst eine Geberkonferenz organisieren. Auf dem Treffen der Arabischen Liga haben bislang nur Katar und Kuwait zugesagt, sich finanziell zu beteiligen. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten nicht einmal ihre Staatschefs nach Kairo geschickt. Sie gehen offenbar davon aus, dass Israel den Krieg in Gaza bald wieder aufnehmen wird, und ein Wiederaufbau derzeit ohnehin sinnlos ist.

SZ Plus Gaza-Krieg : Ägyptens Präsident und die Solidarität auf arabische Art Abdel Fattah al-Sisi lud seine Amtskollegen aus den Nachbarländern zu einem „Notfall-Gipfel“ ein. Das Ergebnis: eine Debatte, vielleicht. Klingt mäßig? Stimmt. Aber mehr war mal wieder nicht zu erwarten. Von Bernd Dörries

Wer soll Gaza regieren?

Für eine Übergangszeit von sechs Monaten soll Gaza von einem Gremium der Technokraten regiert werden, deren Mitglieder keiner Partei angehören. Anschließend soll die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) nach Gaza zurückkehren. Ägypten will neue Polizisten ausbilden. Der UN-Sicherheitsrat soll eine Resolution verabschieden, auf deren Grundlage eine internationale Friedenstruppe aus europäischen und arabischen Soldaten zusammengestellt wird. Die soll auch im Westjordanland stationiert werden, wo bereits Zehntausende Palästinenser vertrieben worden sind. Die Hamas hat sich bereiterklärt, ihre politische Macht abzugeben. Israel ist aber nicht bereit, die PA nach Gaza zurückzulassen, auch UN-Truppen wird die Regierung von Benjamin Netanjahu nicht akzeptieren. Die PA ist wegen ihrer Korruption und Ineffizienz auch bei vielen Palästinensern verhasst.

Was passiert mit den Waffen der Hamas?

Darüber macht der Vorschlag der Arabischen Liga keine genauen Angaben. Nach Berichten ägyptischer Medien wurde auf dem Gipfel nur darüber gesprochen, dass die neue Regierung in Gaza ein Gewaltmonopol anstreben solle. Um den bewaffneten Widerstand zu beenden, müssten aber die Konfliktursachen beseitigt werden. Viele Regierungen in der arabischen Welt würden die Hamas lieber heute als morgen auflösen, sehen sich aber ihrer Bevölkerung gegenüber, die große Sympathien für sie hegt. Die Hamas selbst hat während des Gipfels noch einmal deutlich gemacht, dass ihre Entwaffnung eine „rote Linie“ sei, die nicht überschritten werden darf.

Was ist die langfristige Perspektive?

Schlecht. Der Gipfel von Kairo hat zwar erreicht, dass die arabische Welt mit einer Stimme spricht und den Vorschlag von US-Präsident Trump, die Palästinenser zu vertreiben, einhellig ablehnt. Das gelang aber nur, weil die entscheidenden Fragen nicht geklärt wurden. Was passiert mit der Hamas und vor allem ihren Waffen? Und gibt es einen Fahrplan zu einer Zwei-Staaten-Lösung? UN-Generalsekretär António Guterres begrüßte den Plan der Arabischen Liga, ebenso Vertreter der EU. Aus Washington und Jerusalem kam Ablehnung.

Oren Marmorstein, ein Sprecher des israelischen Außenministeriums, sagte, dass der Plan „den Realitäten der Situation nicht gerecht wird“, nachdem der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 den Gaza-Krieg ausgelöst hatte. „Der aktuelle Vorschlag geht nicht auf die Tatsache ein, dass der Gazastreifen derzeit unbewohnbar ist und die Bewohner nicht in einem Gebiet leben können, das mit Trümmern und nicht explodierten Sprengkörpern übersät ist“, teilte das Weiße Haus mit. In den kommenden Tagen soll der Plan US-Präsident Donald Trump dennoch übermittelt werden.