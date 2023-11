Israelische Soldaten durchsuchen das Al-Schifa-Hospital in Gaza. Dabei wurden anscheinend auch Waffen der Hamas entdeckt. Das Foto stammt von Israels Armee.

Israels Armee hat das Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza eingenommen - und sagt, sie habe ein gutes Recht dazu gehabt, denn in dem Gebäude befänden sich auch Waffen. Stimmt das? Fragen an den Völkerrechtler Christoph Safferling.