Der Gazastreifen gleicht einem Gefängnis unter Beschuss, in das nur wenig Hilfe gelangt und aus dem es kaum ein Entrinnen gibt. Einer Familie aus Chan Yunis ist es dennoch gelungen – dank Geldspenden aus dem Internet.

Von Bernd Dörries, Majd El-Safadi, Kairo/München

Wenn eine große Maschine ihr Haus überfliegt und den Flughafen von Kairo ansteuert, dann bekommen es die Kinder mit der Angst zu tun – sie denken, die israelischen Bomber seien wieder da. Auch die Eltern Zakaria und Sara wachen manchmal nachts auf, und denken, sie seien im Zelt in Gaza, nicht in der neuen Wohnung in Ägyptens Hauptstadt. Sie sind dem Krieg entkommen, aber er lässt sie nicht los.