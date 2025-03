Bislang fiel der demokratische Gouverneur von Kalifornien als smarter Verteidiger der LGBTQ+-Rechte auf. Jetzt schlägt er plötzlich andere Töne an. Womöglich, um sich für den Präsidentschaftswahlkampf 2028 in Stellung zu bringen.

Von Peter Burghardt

Bis zu den nächsten US-Präsidentschaftswahlen vergehen noch gut dreieinhalb Jahre, die zweite Ära des Donald Trump hat ja erst begonnen. Obwohl man den Eindruck haben könnte, als sei der Mann im Weißen Haus schon eine Ewigkeit an der Macht, so sehr zerpflückt dieser Republikaner gerade Amerika und die Welt. Aber seit ein paar Tagen sieht es so aus, als reiche da an der anderen amerikanischen Küste bereits ein Demokrat seine Bewerbung für 2028 ein.