Jetzt schreiben sie wieder. Spätestens seit Barack Obamas Präsidentschaftskandidatur ist das so üblich. Er veröffentlichte kurz vor den Kongresswahlen 2006 sein Memoir „The Audacity of Hope – Hoffnung wagen“. Zwei Jahre später war er Präsident. Für alle, die selbst die Hoffnung hegen, Präsident oder Präsidentin der Vereinigten Staaten werden zu können, gehört es seither zum guten Ton, ein Buch mit ähnlich inspirierendem Titel zu schreiben. Und zwar ziemlich genau zwei Jahre, bevor die Amerikaner wieder darüber entscheiden, wer ins Weiße Haus einziehen darf. Der Zweck der Übung liegt auf der Hand. Die Wählerinnen und Wähler sollen sich ein Bild von dem Bewerber machen können, den viele noch gar nicht so genau kennen. Oder besser: Die Kandidaten wollen ihr öffentliches Image möglichst rechtzeitig möglichst vorteilhaft modellieren.