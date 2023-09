Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat sich zur Migrationspolitik geäußert und eine "neue Entschlossenheit" angemahnt. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" sprach Gauck sich dafür aus, "offen und einladend" zu bleiben. Zugleich rief er dazu auf, Sorgen in der Bevölkerung vor einem Verlust an Sicherheit und Überschaubarkeit ernst zu nehmen. Sonst drohe ein weiterer Rechtsruck.

Gauck verwies auf die Politik der Sozialdemokraten in Dänemark, die einen strikten Einwanderungskurs verfolgen. Da hätten sich viele erschrocken, gerade progressive Menschen. Es sei so aber gelungen, eine nationalpopulistische Partei unter drei Prozent zu halten. "Das heißt: Wir müssen Spielräume entdecken, die uns zunächst unsympathisch sind, weil sie inhuman klingen", sagte das früher Staatsoberhaupt.

Er sei zu der Einsicht gelangt, "dass es vielleicht auch moralisch überhaupt nicht verwerflich ist und politisch sogar geboten, eine Begrenzungsstrategie zu fahren", sagte Gauck. Die Politik müsse erkennen, "dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausgereicht haben, um den Kontrollverlust, der offensichtlich eingetreten ist, zu beheben".

Der frühere Bundesspräsident bezieht damit in einer emotional aufgeheizten Debatte Position zugunsten derer, die die Zuwanderung stärker kontrollieren und begrenzen wollen. So forderte unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Bild am Sonntag, eine "Integrationsgrenze von höchstens 200 000 Migranten".

Aus der Ampelkoalition aber auch aus der Schwesterpartei CDU gibt es daran deutliche Kritik. "Es funktioniert rein rechtlich nicht", sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Hartmann, der Welt, "Was sollten wir denn mit dem 200 001. Menschen machen? Ihm die Prüfung auf das im Grundgesetz verbriefte Recht auf Asyl verweigern?" Der CDU-Europaabgeordnete Dennis Radtke sagte der Augsburger Allgemeinen: "Die Forderung nach einer Obergrenze hat CDU und CSU schon einmal an den Abgrund geführt." 2017 hatte der Streit um eine Obergrenze bei der Zuwanderung die Unionsparteien monatelang gelähmt.

Die Zahl der Asylbewerber ist in diesem Jahr stark angestiegen. Laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stellten von Anfang Januar bis Ende August etwa 204 000 Menschen erstmals einen Asylantrag in Deutschland. In der Bundesregierung gibt es deshalb Überlegungen über zusätzliche Grenzkontrollen und die Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunftsländer. Städte und Gemeinden haben wiederholt geklagt, dass sie angesichts der steigenden Zahlen an Grenzen geraten, was die Unterbringung , Versorgung und Integration Geflüchteter betrifft.