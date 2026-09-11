Die Gasspeicher in Deutschland sind gerade viel zu leer. Wird der Winter sehr kalt, könnte das zum Problem werden. Warum das nicht nur diejenigen betrifft, die im Winter mit Gas heizen müssen, erklärt in dieser Folge von „Auf den Punkt“ der Energiepolitik-Experte im Berliner SZ-Büro, Michael Bauchmüller. Er sagt: Die Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) habe Deutschland durch die niedrigen Speicherstände erpressbar gemacht. Und zur Gasstrategie der Bundesregierung für den Winter sagt er: „Da ist schon sehr viel Prinzip Hoffnung dabei.“

Außerdem erklärt die SZ-Korrespondentin für Landespolitik in Berlin, Meredith Haaf, was es mit den Ermittlungen gegen den Berliner SPD-Spitzenkandidaten Steffen Krach auf sich hat. Das Berliner Abgeordnetenhaus wird am 20. September gewählt. Gegen Krach wird wegen einer verdächtigen Spende ermittelt. Der SPD-Politiker sagt, er habe die entsprechende Spende bereits nach einem Tag wieder zurücküberweisen lassen.

Zum Weiterlesen und -hören:

Den Meinungstext von Michael Bauchmüller zu den niedrigen Füllständen der Gasspeicher und der Rolle der Bundesregierung dabei lesen Sie hier.

Hier können Sie den SZ-Podcast „Weidelland – Die AfD und ihr Weg zur Macht“ hören.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Justin Patchett

Zitiertes und zusätzliches Audiomaterial über dpa.

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