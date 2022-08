Von Michael Bauchmüller, Max Hägler und Mike Szymanski

Wenn selbst FDP-Chef Christian Lindner vor Unternehmen warnt, "die ihre Rendite pflegen", dann ist die Lage ernst. Und das ist sie - nämlich für die Berliner Ampelregierung, seit sie per Gasumlage deutsche Gasverbraucher zur Kasse bitten will. Weil Gasimporteure wie das Unternehmen Uniper kein russisches Gas mehr bekommen, weil sie Ersatz dafür teils zu Mondpreisen an den Börsen beschaffen müssen, droht deren Zusammenbruch, und damit würde im Herbst und Winter die Gasversorgung in Deutschland in Gefahr geraten.