Von Oliver Meiler, Rom

Anstand ist wahrscheinlich ein dehnbares Konzept, es verändert sich mit der Zeit. Auch die Eleganz: Was mal als elegant galt, kann sich im Vorbeihuschen der Epochen und ihrer Geister ins Gegenteil wandeln - zum Beispiel zu Tische. Vor ein paar Tagen hat die australische Radiomoderatorin Abbie Chatfield im Ristorante Club del Doge in Venedig gegessen, einem dieser sehr teuren und schwülstigen Restaurants, wie sie vermögenden Gästen aus Übersee nun mal gefallen. Von der Terrasse des Palazzo Gritti hat man einen freien Blick auf den Canal Grande. Die Antipasti beginnen bei 30 Euro. Das Tiramisù muss aus einer anderen Welt kommen: 20 Euro.

Von Abbie Chatfield heißt es, sie sei eine Influencerin. Sie war mit ihrem Verlobten in Venedig. Die Romantik brach schnell, als der Kellner den beiden Speisekarten brachte: dem Mann eine mit den Preisen - und ihr eine ohne Preise. "Menù di cortesia", sagen die Italiener, also ungefähr: "Höflichkeitskarte". Es gibt sie nur in sehr, sehr teuren Lokalen. Die Karte hat die junge Frau dermaßen aufgeregt, dass sie machte, was man als Beeinflusserin in solchen Fällen tut: Sie teilte ihre Aufregung mit ihren 393 000 Followern auf Instagram. Sexistisch sei das, eine Folge patriarchalischer Denkmuster.

Nun, so kann man das natürlich auch sehen, ganz gut sogar. Das "Ladie's menu" oder "Blind menu", wie man im Englischen sagt, ist schrecklich aus der Zeit gefallen. Aber ist es deshalb auch ein Affront? Früher wurde angehenden Köchen und Restaurantbesitzern an den Fachhochschulen eingebläut, dass es zum guten Ton gehöre, die Damen nicht mit Profanem zu belästigen, etwa mit den horrenden Preisen, wenn sie doch nur gefeiert gehörten mit dem Gestus der Verehrung. Aber steckt in der Verehrung nicht Bevormundung? Es ist kompliziert.

In gewissen Weltgegenden ist die "blinde Speisekarte" schon lange verschwunden, in Amerika bereits in den 80er-Jahren. Nach der Klage eines Gastes fürchtete man sich wohl vor Prozessen. In Paris ärgerte sich vor ein paar Jahren ein englischer Restaurantkritiker im Le Cinq so sehr über das doppelte Menü, dass danach sogar die sonst so stilsicheren Franzosen begannen, an ihrem Stil zu zweifeln.

Auch in Italien tut sich etwas. Es kommt sogar vor, dass die Weinkarte nicht mehr automatisch an den Mann geht, sondern auch mal mit einem Wurf in der Mitte des Tisches landet. Die Beanstandung der Australierin hat die Debatte nun neu befeuert. Der Club del Doge bedauerte das "verursachte Ungemach" und will in Zukunft immer zuerst fragen, ob die Gäste die Speisekarte lieber mit oder ohne Preise wollen. Andere Lokale haben sie ganz eliminiert, weil ja erstens längst nicht immer der Mann bezahlt, zweitens auch mal zwei Frauen miteinander essen, und welcher von beiden soll man dann die Karte ohne Preise reichen?

Der Besitzer des Ristorante Berton in Mailand sagte dem Corriere della Sera, man habe entschieden, an der alten Tradition festzuhalten, obschon sie anachronistisch sei. Auch das gibt es. Apropos Wandel der Zeit: Die Influencerin sagt auf Instagram von sich, sie eine "sexy woman, but afwul person": sexy Frau, aber fürchterliche Person. Alles huscht.