Vergeude nie eine schwere Krise - diese von Rahm Emanuel, dem Stabschef von Präsident Obama, 2009 in der Finanz- und Wirtschaftskrise bemühte Mahnung gilt eigentlich immer. Erst recht, wenn es so schlimm kommt wie durch die Corona-Pandemie. Wie schlimm, ist noch ungewiss. Fest steht, die Verheerungen werden gewaltig sein. Weltweit werden Hunderttausende der Pandemie zum Opfer fallen, der Internationale Währungsfonds hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Weltwirtschaft den größten Einbruch seit den Dreißigerjahren erleiden wird. Die Pandemie trifft auch Europa wie ein Jahrhunderterdbeben. Und das zu einem Zeitpunkt, in dem die EU noch immer in einer an- und abschwellenden Dauerkrise steckt.