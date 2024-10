Gastbeiträge sind in der Politik beliebte Mittel, um Positionen klarzumachen – und um bestimmte Adressaten anzusprechen. Zum Beispiel mögliche Koalitionspartner, oder in diesem Fall eine Frau, die über Koalitionen in gleich drei Bundesländern mindestens mitentscheidet. Und dass sich Sahra Wagenknecht durchaus als Hauptadressatin angesprochen fühlt, zeigt sich darin, dass sie sich umgehend zu Wort meldet. „Ein kluger und differenzierter Beitrag“ sei der Beitrag von Dietmar Woidke ( SPD ), Michael Kretschmer und Mario Voigt (beide CDU ), lobt die Gründerin des Bündnisses Sahra Wagenknecht ( BSW ) in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Woidke und Kretschmer, sowie der Thüringer CDU-Vorsitzende Voigt hatten zuvor in der Zeitung per Gastbeitrag ein stärkeres diplomatisches Engagement Deutschlands zur Beendigung des russischen Kriegs gegen die Ukraine gefordert. „Um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen, braucht es eine starke und geschlossene Allianz. Deutschland und die EU haben diesen Weg noch zu unentschlossen verfolgt“, kritisierten die drei Politiker. Je breiter die internationale ­Allianz aufgestellt sei, desto größer werde der Druck. „Es geht darum, einen Waffenstillstand zu erreichen und der Ukraine belastbare Sicherheitsgarantien zu bieten.“

CDU und SPD haben keine klare Linie, wie sie mit der neuen Partei umgehen sollen

Wagenknecht betont postwendend, der Beitrag hebe sich wohltuend ab von einer Debatte, „die sich mit großer moralischer Attitüde immer nur um die Frage dreht, welche Waffen als nächste geliefert werden sollten, ohne irgendeine Perspektive für ein Ende des Krieges aufzuzeigen“. Noch am Vortag beklagte sie bei einer großen Friedensdemonstration in Berlin die „Kriegstreiber“ in der Ampelkoalition, forderte ein Bataillon der „Kriegstüchtigkeits-Maulhelden“, das mal selbst Fronterfahrungen sammeln solle.

Schon der Zulauf zur AfD hat in der Politik einiges ins Wanken gebracht, der Aufstieg des BSW macht es für die anderen Parteien nicht leichter. CDU wie SPD haben bisher keine klare Linie, wie sie mit diesem politischen Start-up umgehen sollen, bei dem auch der Ex-SPD-, Ex-Linken-Chef und Ehemann Wagenknechts, Oskar Lafontaine, mitmischt.

Woidke, Kretschmer und Voigt sind jedoch bei der Koalitionsbildung nach den Landtagswahlen auf die Unterstützung des BSW angewiesen. Das BSW verlangt dafür neben dem Eintreten für einen Waffenstillstand eine Positionierung gegen die ausschließlich in Westdeutschland geplante Stationierung von US-Mittelstreckenraketen zur Abschreckung gegen Russland. Auch wenn solche Themen gar nicht auf Landesebene zu entscheiden sind.

Merz könnte noch ein gewaltiges Problem bekommen

Interessant ist, dass das Trio in dem Beitrag auch auf jene von Kanzler Olaf Scholz (SPD) mit den USA ausgehandelten Pläne eingeht. Diese hätte man „besser erklären und breiter diskutieren müssen“. Aber: An keiner Stelle betreten sie ganz neue Positionen, fordern kein Ende von Waffenlieferungen an die Ukraine. Die Frage ist nun, ob dieser Beitrag Türen öffnet und ob Wagenknecht das reicht. Sie hatte mit Erfolg auch darauf bestanden, die drei Politiker vor möglichen Sondierungen erst einmal persönlich zu treffen.

CDU-Chef Friedrich Merz, der hier noch ein gewaltiges Problem bekommen könnte und Koalitionen mit dem BSW zuletzt als „sehr unwahrscheinlich“ bezeichnet hatte, geht im Interview mit der Süddeutschen Zeitung auf Distanz. Denn Verhandlungen seien nicht absehbar, sondern erst, wenn Wladimir Putin „erkennen muss, dass ein weiteres militärisches Vorgehen gegen die Ukraine aussichtslos erscheint“. Sprich: Die Ukraine muss weiter militärisch gestärkt werden, um mit mehr Waffen einen gerechten Frieden zu erreichen.

Widerstand in den Reihen der CDU

Eine vom CDU-Mitglied Frank Saarfeld initiierte Initiative für einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit dem BSW auf dem nächsten Bundesparteitag im Mai – so wie er für Bündnisse mit Linkspartei und AfD schon gilt – hat inzwischen weit mehr als 5000 Unterstützer in der Union. Über den CDU-Kreisverband Ostalb soll der Antrag eingebracht werden. Saarfeld betont mit Blick auf den Gastbeitrag: „Ja, es kommt einem Kotau gleich.“

Brandenburgs SPD-Generalsekretär David Kolesnyk betont, der Beitrag sei keine Vorbedingung Wagenknechts gewesen. Alles, was da drinstehe, habe Woidke schon öfter gesagt. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Michael Roth (SPD), sieht das nicht ganz so entspannt, er fürchtet, dass langsam alles ins Rutschen kommen könnte: „Sollte der Beitrag der drei designierten Ministerpräsidenten als Weichspüler für Koalitionsverhandlungen mit dem BSW gemeint gewesen sein, rate ich zu großer Skepsis“, sagt er der SZ. „Den Wagenknechten und Co. geht es nicht um Frieden. Sie wollen nicht länger mit dem Elend der attackierten Ukraine behelligt werden.“

Die Frontfrau des Thüringer BSW, Katja Wolf, sagt, sie sei von dem Gastbeitrag überrascht gewesen. „Weil diese Initiative ohne jeden Druck passierte“, zumindest was das Thüringer BSW angehe. „Das war jetzt keine erpresste Situation, überhaupt nicht. Sondern die drei Herren haben in einer großen Eigeninitiative aus meiner Sicht ein wichtiges Signal gesetzt.“

Worin das Signal ihrer Meinung nach genau besteht? „Dass man auch bereit ist, sehr laut und sehr prominent die Stimme zu erheben für eine stärkere diplomatische Anstrengung“, sagt Wolf. Eine Präambel in einem Koalitionsvertrag ersetze das aber nicht, „da braucht es schon eine schriftliche Festlegung“. Wolf formuliert es deutlich: „Anders ausgedrückt: Nein, das reicht natürlich nicht, aber das Signal war wichtig.“