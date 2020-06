Ohne jetzt den Nationalisten geben zu wollen: Es kommt mir so vor, als würde sich gerade weltweit das italienische Modell durchsetzen. Ich denke dabei nicht an den sogenannten Lockdown, den man in Italien bereits einführte, als andere Länder die Zeit noch mit dem eher zynischen Konzept der Herdenimmunität vertrödelten. Und da ich mit dem Lockdown drei Monate in Einzelhaft verbracht habe, liegt es mir fern - umso mehr, als ich kein Epidemiologe bin - diesen anzupreisen. Im Gegenteil, ich betrachte ihn als hoffentlich abgeschlossenes Kapitel. Ebenso wenig beziehe ich mich auf die von der italienischen Regierung getroffenen wirtschaftlichen Maßnahmen, um die sozioökonomische Krise zu bewältigen. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, und außerdem glaube ich nicht, dass ein Staat, der jahrzehntelang einer gigantischen Steuerflucht tatenlos zugeschaut hat und daher nur über bescheidene Mittel verfügt, große Handlungsspielräume besitzt.

Das Modell, von dem ich spreche, betrifft weder das Virus an sich noch irgendwelche haushaltspolitischen Manöver. Stattdessen denke ich an das Zusammenspiel von Anthropologie, Demografie, Literatur, Banalität und Vorurteilen, das wir Charakter nennen. Die Italiener sind bekanntlich Individualisten: Als Einzelne können wir außergewöhnliche Fähigkeiten an den Tag legen, als Gruppe zeigen wir uns jedoch in der Regel von unserer schlechtesten Seite. Das Maximum an Gesellschaft, das wir zustande bringen, ist die Familie mit ihren übersichtlichen Bindungen. Mehr Gemeinschaft kriegen wir nicht hin (oder nur angestrengt und verängstigt).

Nun scheint dieses - zwangsläufig kursorische - Muster, dieses sich auf sich selbst und wenige andere (die Verwandten) verlassen, dank oder wegen der Pandemie weltweit den Siegeszug angetreten zu haben. Das war nicht so selbstverständlich. Vor allem deshalb, weil Covid-19 uns von Anfang an klargemacht hat, dass es kein schüchtern provinzielles Virus ist, sondern ein, sagen wir es so, ziemlich weltoffenes und aufdringliches Früchtchen. Es tauchte als erstes in China auf - und das möglicherweise bereits im August vergangenen Jahres -, dann nahm es gleich das Flugzeug, verkehrte in Hotels, auf überfüllten Bahnhöfen, und schon war es in Europa, in Amerika, in Afrika ...

Gewiss, das Resultat war beachtlich und hat überrascht. Wer hätte geglaubt, den Canal Grande einmal voller Fische zu sehen, den Louvre geschlossen und New York als Filmset eines postapokalyptischen B-Movies zu erleben? Wir waren völlig unvorbereitet - ob Bürger oder Führungskräfte. Dennoch, es war nicht schwer vorherzusehen, dass sich das Virus nicht damit zufriedengeben würde, durch die verödeten Straßen von Mailand oder London zu streifen, oder sich darauf beschränken würde, nur mal kurz auf einen Sprung in Madrid oder Boston vorbeizuschauen. Denn auch wenn die Chinesen ihre Informationen nur tröpfchenweise weitergaben, war von Anfang an klar, dass es sich um ein globales Problem handelt.

Und damit wären wir wieder bei dem Modell, das ich ironisch das "italienische Modell" nenne. Eigentlich hätten unter diesen Umständen die internationalen Organisationen triumphieren müssen. Die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Welthandelsorganisation, aber auch die Arabische Liga oder die Afrikanische Union hätten in den Fragen von Gesundheit und Ökonomie gemeinsame Strategien entwickeln und Antworten finden müssen. Stattdessen triumphierten das Modell des Individualismus und des Do-it-yourself. Die internationalen Organisationen haben sich wiederholt lächerlich gemacht - wie die WHO, die zunächst mitteilte, dass das Maskentragen sinnlos wäre, danach mitteilte, dass es doch sinnvoll wäre, schließlich, dass es überaus wichtig und in geschlossenen Räumen geradezu verpflichtend sei, auch im Freien, überhaupt überall (von den Einweghandschuhen ganz zu schweigen). Die einzelnen Länder haben sich alleine beholfen. Niemand, der wirklich rechtzeitig und auf eine unoberflächliche Weise von seinem Nachbarn gelernt hätte, alle erklärten sich für einmalig und besonders. Hatte nicht Neuseeland - zumindest für einige Tage - geglaubt, das Virus besiegt zu haben? Warum schickten die UN nicht sofort eine Gruppe von Experten los, um sich abzugucken, wozu Regierung und neuseeländische Bürger fähig sind? Wir haben es bis zu der Absurdität gebracht, dass der US-Präsident (dessen Namen ich aus ethischen und ästhetischen Gründen von heute an nicht mehr aussprechen werde) in den Forschungslaboren der halben Welt nachfragen ließ, ob er einen Impfstoff kaufen könne, aber ausschließlich für sich und seine Landsleute - als ob es irgendeinen Sinn ergeben würde, sich demnächst als letzter Gesunder auf einem kranken Planeten wiederzufinden.

Der einzige internationale Organismus, der nicht auf ganzer - institutioneller und moralischer - Linie versagt hat, war die Europäische Union. Das wollen wir doch einmal nicht ohne gewissen Stolz erwähnen. Ich gehe hier nicht näher auf die Politik der einzelnen Staaten ein, die sie bilden. Man muss nur an das Ungarn Viktor Orbáns denken, um sich daran zu erinnern, dass wir uns in Hinsicht auf demokratische Prinzipien am Abgrund befinden. Dennoch hat es die EU im Ganzen - oder besser die Europäische Kommission unter Ursula von der Leyen - fertiggebracht, sich an einen einfachen Grundsatz zu halten: dass man unter außergewöhnlichen Bedingungen über den üblichen Rahmen hinausdenken muss, und dass die politischen, gesundheitspolitischen, wirtschaftlichen und ethischen Antworten auf das Virus nur gemeinsame Antworten sein können.

Und eine andere globale Autorität geht aus der Pandemie gestärkt hervor. Und das ist der Papst. Ich will nicht parteilich erscheinen. Denn selbst wenn es stimmt, dass ich meistens in Italien lebe, bin ich weder katholisch, noch stamme ich aus einer katholischen Familie. Aber jenseits allen religiösen Glaubens hat Franziskus, meine ich, sofort das Besondere des Problems verstanden. Er hat den dramatischen globalen Aspekt erkannt, seine Gewalt sowie die wirtschaftlichen und psychischen Folgen. Man muss sich nur die Bilder der Ostermesse auf einem erschreckend menschenleeren und nächtlichen Petersplatz in Erinnerung rufen, um zu begreifen, wie sich diese Symbolfigur in ihrer nüchternen, schlichten, im Grunde genommen auf den christlichen Mythos verzichtenden Ausdrucksweise an alle richtete - Katholiken und Nichtkatholiken.

In den Zeitungen, im Netz, im Fernsehen hat man in den vergangenen Monaten über nichts anderes gesprochen als über die positive oder negative Lektion, die uns die Pandemie erteilt hätte. Ich habe salbungsvolle und einfallsreichste Dinge gehört. Was wir wirklich hätten lernen sollen, war und ist eine ganz banale Sache: dass das, was ich "das italienische Modell" genannt habe, auf die Dauer nicht funktioniert. Weder bei den Pandemien noch beim Klimaschutz. Das sagten schon die alten Tanten immer: Wir sitzen alle in einem Boot. Und sie sagten auch: Wasch dir die Hände!

Mario Fortunato, Schriftsteller, lebt, nach Jahren in London und Berlin, wieder in Rom. Aus dem Italienischen von Jan Koneffke.