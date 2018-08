17. August 2018, 18:50 Uhr Gastbeitrag Belebte Ruinen einer Vision

Die "Mittelmeerunion" wurde vor zehn Jahren gegründet. Von dieser Idee ist mittlerweile nicht mehr viel übrig - dabei wäre sie noch immer vielversprechend für die Zukunft Europas.

Von Jürgen Wertheimer

Vor zehn Jahren gründeten 43 Länder in Paris die sogenannte Mittelmeerunion. "Europa, Afrika und der Nahe Osten rücken näher zusammen", hieß es damals. Die neuen Partner, die sich auf Anregung des damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy an einen großen Tisch setzten, einigten sich auf eine Reihe internationaler Projekte, wie etwa die Säuberung des Mittelmeers, die Einrichtung transnationaler See- und Landwege, den Ausbau der Solarenergie oder die Gründung einer Mittelmeeruniversität. Auch neue Impulse zur Lösung des Nahostkonflikts standen zur Diskussion - Syrien, Libanon sowie die politischen Führer Israels und der Palästinenser nahmen in Paris Verhandlungen auf.

Ein Jahrzehnt später ist von dieser großen Vision, der altrömischen Idee eines "Mare Nostrum", eines gemeinsamen mediterranen Kulturraums, nichts mehr übrig. In pervertierter Form lebte der Begriff "Mare Nostrum" noch ein paar Jahre weiter: als Name einer italienischen Marine-Operation zur Rettung schiffbrüchiger Migranten aus afrikanischen Ländern. Die Idee einer Mittelmeerunion erscheint im Licht der jüngsten Entwicklungen wie ein Sommermärchen aus alter Zeit. Statt einer Mittelmeeruniversität gibt es Auffanglager. Statt transkultureller Verkehrswege betreibt man Blockadepolitik; und der umstrittene europäische Einigungserfolg besteht aus einem zentralen Punkt: der Sicherung der Außengrenzen.

Dabei könnte es durchaus angebracht sein, die Idee einer Mittelmeerunion unter jetzigen Gegebenheiten einer Neubewertung zu unterziehen. Manches davon könnte einen Schritt aus dem Dilemma bedeuten. Nicht unbedingt in Form ambitionierter transkultureller Vorhaben, bei denen womöglich sofort die alten Debatten zwischen den westlichen Werten und denen auf "der anderen Seite" aufbrächen, sondern - in einem ersten Schritt - mit sehr konkreten praxisorientierten Projekten: mit dem Aufbau einer geregelten Energieversorgung, dem Ausbau der Solarenergie in mediterranen Ländern, gemeinsamen Flottenverbänden, einer Belebung und Sicherung des intermediterranen Handels zum Vorteil aller. Dazu könnten kühnere Ideen kommen wie die Neugründung von Städten statt neuen Terror generierenden Auffanglagern. Kurz: Es gäbe enorm viel zu tun. Statt über Obergrenzen und Abweisungen zu diskutieren, könnte man diese Energie in eine umfassende Neukonzeption des fragilen maritimen Raums stecken. Ausgehend von der Tatsache, dass hier auf vergleichsweise engem Gebiet unterschiedlichste Kulturen aneinandergrenzen beziehungsweise miteinander verbunden werden können.

Mit seinen 2,5 Millionen Quadratkilometern ist das Mittelmeer ein überschaubares, aber artenreiches kulturelles Biotop, das zu erhalten sich wahrhaft lohnt. Ein erster Schritt hierzu wäre es, das fragile Gebilde als etwas in sich Zusammengehöriges zu begreifen, statt es mental in Teile zu zerschneiden und es in eine östliche und eine westliche oder in eine europäische und eine nordafrikanische Hemisphäre zu teilen. Dazu müsste sich die Politik der Idee einer fluiden, transkulturellen Herkunft Europas stellen, statt zu versuchen, strikte Grenzen zu ziehen. Europa von seinen Rändern her zu denken, das Mittelmeer von seinen Gegenküsten her wahrzunehmen, wäre vielleicht zunächst anstrengend. Aber diese Inklusionsanstrengung könnte sich in Anbetracht drohender Gefährdungen lohnen.

Denn nur wenn man den Raum als Ganzes betrachtet, hat man eine Chance, die konfliktgenerierenden Dynamiken zu durchbrechen. Und indem man anerkennt, dass es tatsächlich ein und dasselbe Meer ist, an dem wir Kulturdenkmäler besichtigen oder Urlaub machen und in dem Flüchtende ertrinken - unser "Mare Nostrum".

Jürgen Wertheimer, 71, war Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik an der Universität Tübingen.