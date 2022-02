Von Michael Bauchmüller, Berlin

Deutschland soll noch vor dem nächsten Winter eine "nationale Gasreserve" bekommen. Das geht aus Eckpunkten für ein entsprechendes Gesetz hervor, die das Bundeswirtschaftsministerium am Montag in Berlin vorgelegt hat. So sollen die deutschen Speicher künftig schon zum 1. August zu 65 Prozent gefüllt sein, zum 1. Oktober zu 80 Prozent - dann beginnt die Heizperiode. Bis zum 1. Dezember sollen die Speicherstände weiter steigen, auf dann 90 Prozent, um in der Folge abzunehmen. Am 1. Februar soll der Stand immer noch bei 40 Prozent liegen - eine magische Grenze, die ein Bericht für das Wirtschaftsministerium vor einigen Jahren mal als Richtwert festgelegt hatte, um eine siebentägige Kälteperiode zu überstehen.

Derzeit, Ende Februar, sind die Speicher noch zu 29 Prozent gefüllt, auch wegen der vergleichsweise milden Witterung. Das entspricht in etwa den Werten der Vorjahre. Allerdings waren die Speicher in den ersten Wochen des Jahres so wenig gefüllt wie nie, allen voran jene, die Gazprom gehören. "Eine solche Situation darf sich im nächsten Winter nicht wiederholen", heißt es nun im Papier des Ministeriums.

Für die Füllung der Speicher sollen die "Marktteilnehmer" sorgen, also die Gasversorger. Zudem sollen Ausschreibungen möglich werden, mit denen sich schon im Frühjahr Gasmengen akquirieren lassen. Dann, nach Ende des Winters, ist Gas üblicherweise günstiger. Weitere Ausschreibungen soll es geben, wenn sich Engpässe abzeichnen. Die Kosten tragen die Netznutzer, letztlich also die Gaskunden. Die genauen Kosten ließen sich aber nicht prognostizieren. Denkbar seien sogar Gewinne, wenn Gas zu günstigen Preisen eingekauft, aber zu hohen im Winter "ausgespeichert" wird. "In den letzten Jahren wurde die Gasversorgung Deutschlands stiefmütterlich behandelt", sagte der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse. Dies habe in die Abhängigkeit von Russland geführt. "Wir müssen schleunigst umsteuern und die Gasversorgung krisenfest machen."