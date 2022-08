Von Michael Bauchmüller, Roland Preuß und Henrike Roßbach, Berlin

Für viele Haushalte ist noch sehr abstrakt, was diesen Winter auf sie zukommen wird. Doch wie man es dreht und wendet, es wird happig, vor allem für Gaskunden. Noch für das vorige Jahr hatten Bundeskartellamt und Netzagentur einen Durchschnittspreis von knapp 7 Cent je Kilowattstunde ermittelt. Doch nun erhöhen Gasversorger reihenweise ihr Preise. Die Kölner Rheinenergie etwa verlangt ab Oktober von ihren Kunden 18,3 Cent je Kilowattstunde. Immer noch zu abstrakt?

Um die 140 Kilowattstunden verbrauchen deutsche Haushalte je Quadratmeter und Jahr. Der Wert kann stark schwanken, er liegt in gut sanierten Wohnungen darunter, in anderen darüber. Der Verbrauch hängt von der Raumwärme ab und von der Außentemperatur. Eine Familie mit 100-Quadratmeter-Wohnung landet so schnell bei 14 000 Kilowattstunden Jahresverbrauch - und bei Preisen, die um elf Cent gestiegen sind, bei 1500 Euro extra. Eine Umlage zugunsten klammer Gas-Importeure soll noch oben draufkommen.

Damit wird klar: Die Koalition wird um weitere Entlastungen im Herbst kaum herumkommen. Doch wie sollen die aussehen? Wie können sie da ankommen, wo sie am nötigsten sind? Und: Hat der Staat dafür genug Geld? Ein Überblick.

Wohngeld

Ein großzügigeres Wohngeld könnte gezielt Menschen mit niedrigem Einkommen entlasten. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat bereits Ende Juli angekündigt, dass der Kreis der Wohngeldberechtigten größer gezogen werden und dauerhaft ein Heizkostenzuschuss gezahlt werden soll. Derzeit erhalten etwa 640 000 Haushalte Wohngeld, vor allem Rentnerinnen und Rentner sowie Familien, die zwar ein geringes Einkommen haben, aber zu viel, um Grundsicherung zu beziehen. In der Grundsicherung, besser bekannt als Hartz IV, werden Miete und Heizkosten in der Regel übernommen.

Nach SZ-Informationen werden in der Ampel-Koalition drei Änderungen beim Wohngeld diskutiert: Das Wohngeld soll automatisch an Preissteigerungen angepasst werden und zwar bereits kommendes Jahr. Bisher war dies erst für 2024 vorgesehen. Die im Schnitt höheren Mietkosten aufgrund von energetischen Sanierungen von Häusern soll der Staat zweitens abfedern durch eine Klimakomponente. Drittens könnte ein Heizkostenzuschuss den Beziehern helfen, die stark gestiegenen Energiepreise zu stemmen. In diesem Jahr wird bereits ein Heizkostenzuschuss von mindestens 270 Euro ausgezahlt, allerdings nur einmalig.

Zuschuss zu Hartz IV

Wer Hartz IV erhält, dem zahlt der Staat in der Regel Miete und Heizkosten. Die höheren Preise für Lebensmittel und andere Produkte aber belasten Hartz IV-Bezieher oft schwer. Erwachsene Hilfebezieher erhalten dieses Jahr einen einmaligen Zuschuss von 200 Euro, hinzu kommen monatlich 20 Euro zusätzlich für Kinder und Jugendliche. Sozialverbände und Linkspartei fordern rasch mehr Geld, Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und auch die FDP planen erst zum nächsten Jahr eine Erhöhung. Wie stark die ausfallen soll, ist allerdings umstritten: Die FDP will lediglich den regulären Ausgleich der Preissteigerungen, Heil und die Grünen fordern deutlich höhere Sätze.

Kalte Progression

Hinter den Kulissen arbeitet das Bundesfinanzministerium an einem Milliardenpaket - in erster Linie rund um die so genannte kalte Progression. Das sind Steuermehreinnahmen des Staates, die allein aus dem Zusammenspiel von Lohnerhöhungen und Inflation entstehen. Weil der Einkommensteuertarif hierzulande progressiv ist, der Steuersatz also mit steigendem Einkommen steigt, rutschen Arbeitnehmer auch dann im Steuertarif nach oben, wenn ihre Gehaltserhöhung gerade einmal die Inflation ausgleicht. Sie können sich in diesem Fall von ihrem Gehalt zwar nicht mehr leisten als zuvor, müssen aber trotzdem mehr Steuern zahlen. Vor allem mittlere Einkommen trifft das.

Diesen Effekt will Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) verhindern, indem der Tarifverlauf in der Einkommensteuer an die Inflation angepasst wird. Dadurch wird unter anderem erst bei einem höheren Einkommen als bisher überhaupt Einkommensteuer fällig; auch der Spitzensteuersatz greift erst später. Gut neun Milliarden Euro hat Lindner noch in der Hinterhand - als Puffer für Mindereinnahmen wegen weiterer Entlastungen.

Steuergeld statt Umlage

Kommenden Montag wird bekannt, wie sehr Gaskunden dabei helfen müssen, die deutschen Importfirmen zu stützen. Die müssen den Heizstoff nun zu viel höheren Preisen beschaffen als ursprünglich kalkuliert, nachdem Russland einseitig die Lieferungen gekürzt hat. Den Firmen droht die Pleite. Zwischen 1,5 und fünf Cent je Kilowattstunde können von Oktober an zusätzlich auf den Gaspreis aufgeschlagen werden. Für einen Haushalt mit 14 000 Kilowattstunden könnten so noch einmal bis zu 700 Euro im Jahr draufkommen - zuzüglich Mehrwertsteuer.

Doch der Ruf wird lauter, statt der Umlage notfalls Steuermittel oder staatliche Garantien heranzuziehen; nicht nur Verbraucherschützer fordern das. "Bei den Importeuren haben wir eigentlich eine ähnliche Situation wie bei der Lufthansa während der Pandemie", sagt die SPD-Energiepolitikerin Nina Scheer. Zwar sei es immer noch besser, die Mehrkosten "solidarisiert" an die Gemeinschaft der Gaskunden weiterzugeben - statt nur jene Verbraucher zu belasten, die mit russischem Gas beliefert wurden. Angesichts der möglichen Dimensionen des Aufpreises müsse der Staat aber stärker mit Steuermitteln eingreifen. Fieberhaft sucht die Bundesregierung zudem nach einer Lösung, um den ohnehin gebeutelten Gaskunden nicht auch noch Mehrwertsteuer aufzubürden.

Basispreise für Erdgas

Die Unionsfraktion liebäugelt mit einem "Bürgerbasistarif" beim Gas für einkommensschwache Haushalte; zuletzt hat der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), sich entsprechend geäußert. Die Idee: Die Gasmenge, die dem normalen Verbrauch eines Haushalts entspricht, wird für einen festen Tarif bereitgestellt - subventioniert durch den Staat. Wer mehr verbraucht, muss für dieses zusätzliche Gas dann den regulären Preis bezahlen.

Gelten soll dieser Basistarif etwa für Menschen, die Wohngeld oder andere Transferleistungen beziehen. Auch unter Ökonomen hat die Idee Anhänger. Ein solcher Gaspreisdeckel für einen Grundverbrauch "entlastet zielgenau die Haushalte, die besonders vom Energiepreisanstieg betroffen sind", wirbt Sebastian Dullien, Chef des gewerkschaftsnahen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung.

Energiesparbonus

Wie stark werden sich die Haushalte einschränken, um den hohen Kosten zu entgehen? SPD-Politikerin Scheer fordert zusätzlich eine Art Energiesparbonus. Er könnte an Haushalte ausgezahlt werden, die ihren Verbrauch gegenüber dem Vorjahr deutlich senken. "Je mehr man einspart, desto mehr werden alle am Ende entlastet", argumentiert sie. "Denn was wir jetzt nicht einsparen, muss zu dramatisch hohen Preisen am Weltmarkt eingekauft werden." Und das trage die nächsten Preissprünge für die Verbraucher schon in sich.