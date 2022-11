Bundeskanzler Olaf Scholz im Kreise der Ministerpräsidentenkonferenz am Freitag im Kanzleramt.

Von Markus Balser und Daniel Brössler, Berlin

Nach monatelangen Diskussionen hat sich die Bundesregierung am Mittwoch wegen der drastisch gestiegenen Energie- und Wärmepreise in Deutschland auf neue finanzielle Hilfen für die Bürger geeinigt. Das Kabinett beschloss einen Gesetzentwurf, der im Dezember eine milliardenschwere Entlastung für gut 20 Millionen Gas- und Fernwärmekunden vorsieht. Für diese soll die gesamte Dezemberrechnung entfallen.

Je nach Wohnsituation sollen die Bürger den Plänen zufolge auf unterschiedlichen Wegen von der Hilfe profitieren. Wer etwa selbst einen Vertrag bei einem Versorger hat, muss im Dezember keinen Abschlag zahlen. Wer die Kosten für Gas als Mieter über die Nebenkosten zahlt, soll bei der nächsten Jahresabrechnung um den Betrag entlastet werden. Berechnet wird die Hilfe anhand der Abschlagszahlung von September und dem für Dezember meist viel höheren Preis. Die Kosten beziffert die Regierung auf neun Milliarden Euro. Um die Pläne zum Dezember umzusetzen, sollen Bundestag und Bundesrat den Entwurf bereits in der kommenden Woche beschließen.

Insgesamt sollen den Plänen des Bundes zufolge bis April 2024 sogar rund 200 Milliarden Euro in Entlastungsmaßnahmen fließen. Neben Preisdeckeln für Gas und Strom sind dabei auch Härtefallfonds geplant, um besonders hohe Kosten bestimmter Unternehmen, von Krankenhäusern, Pflegeheimen und sozialen Einrichtungen aufzufangen. Die Dezemberhilfe gilt zudem nur als Brücke für ein dauerhaftes Modell, das von Februar oder März an gelten soll. Dann sollen 80 Prozent des gewöhnlichen Gasverbrauchs von Haushalten und Gewerbe auf zwölf Cent pro Kilowattstunde gedeckelt werden. Der Marktpreis liegt im Schnitt derzeit über 20 Cent. Wer mehr verbraucht, muss für diese Strommengen dann den vollen Marktpreis zahlen. In den Genuss der Entlastung sollen Haushalts- und kleine Gewerbebetriebe kommen.

Für heftigen politischen Streit sorgte am Mittwoch die Lücke zwischen den beiden Hilfsmaßnahmen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) forderte, eine Winterlücke dürfe es nicht geben. "Gerade im Januar, dem kältesten Monat des Jahres, eine Lücke zu lassen, ist nicht klug", sagte Wüst. Man könne Bürgerinnen und Bürger doch nicht in einem Monat entlasten, im nächsten belasten, um sie dann wieder zu entlasten, warnte auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Auch beim Strom droht den Deutschen möglicherweise eine Verzögerung bei den Hilfsmaßnahmen. Zwar wollen Bund und Länder von Januar an eine sogenannte Strompreisbremse einführen. Sie sieht für Haushalte einen Kilowattstunden-Preis von 40 Cent für 80 Prozent des üblichen Verbrauchs vor. Neukunden müssen derzeit für Strom meist deutlich über 60 Cent zahlen. Die Energiebranche, die die Entlastungen über ihre Verträge mit den Kunden umsetzen soll, machte allerdings am Mittwoch klar, dass sie die Einführung direkt zum Jahresstart noch gar nicht für machbar hält. "Das ist zeitlich völlig unrealistisch", warnte Kerstin Andreae, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Energieverbands BDEW. Der Zeitplan habe "bei denen, die es umsetzen sollen, helles Entsetzen ausgelöst", warnte auch der Stadtwerkeverband VKU.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kam am Nachmittag mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen, um den Streit über Umfang und Finanzierung der Maßnahmen auszuräumen. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte vor Beginn der Gespräche, es sei "sichtbar geworden, dass die Länder die finanziellen Grenzen, die der Bund hat, respektieren". Ärger auf Seiten der Länder löste allerdings ein von der Bundesregierung kurz vor den Beratungen vorgelegtes Eckpunktepapier aus. Dort ist unter anderem von Härtefallregelungen für kleine und mittlere Unternehmen die Rede, die nicht ausreichend von den Preisbremsen profitieren. Die Kosten dafür werden vom Bund auf etwa zwei Milliarden Euro veranschlagt bei einer "hälftigen" Finanzierung durch Bund und Länder. Von diesem Vorstoß wurden die Länder überrascht.

Dagegen zeichnete sich ein Kompromiss für ein neues bundesweites Nahverkehrsticket ab. Weil der Bund die Hilfen für den Nahverkehr deutlich aufstockt, signalisierten die Länder am Mittwoch Zustimmung für ein 49 Euro teures Nachfolgemodell des Neun-Euro-Tickets. Es soll 2023 unter dem Titel "Deutschlandticket" starten.

Auch bei der zuletzt besonders umstrittenen Hilfe für die Unterbringung von Flüchtlingen ging der Bund auf die Länder zu. Die Regierung will Länder und Kommunen der Beschlussvorlage der entscheidenden Gespräche zufolge nun mit insgesamt 4,25 Milliarden Euro im laufenden und im kommenden Jahr unterstützen.