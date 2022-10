Von Michael Bauchmüller und Claus Hulverscheidt, Berlin

Strenge Blicke werden auf den Expertinnen und Experten ruhen, dafür sorgt schon die Decke des Ludwig-Erhard-Saals. Diesen Samstagvormittag tritt dort, im größten Raum des Bundeswirtschaftsministeriums, jene Expertenkommission zusammen, die den Gaspreis hierzulande in Grenzen halten soll. Von dem gemalten Gewölbe schaut die halbe jüngere Weltgeschichte herab: Otto von Bismarck und Angela Merkel, Günter Grass und Steffi Graf, Hitler und Stalin. Und natürlich der gestrenge Ludwig Erhard selbst, der Vater des Werks "Wohlstand für alle". Und genau um diesen Wohlstand wird es gehen.

Zwei Tage bleiben der Kommission aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gewerkschaften, um Millionen Haushalten und Tausenden Betrieben die Angst vor Gasrechnungen zu nehmen, die sie schlicht nicht mehr bezahlen können. Eine "Preisbremse" soll her, und das möglichst schnell und möglichst gerecht. Sie soll die Haushalte entlasten, aber gleichzeitig Anreize zum Energiesparen geben. Eine knifflige Aufgabe liege vor den Experten, sagt Michael Vassiliadis, Chef der Chemie- und Energiegewerkschaft IG BCE - und einer der Kommissionsvorsitzenden.

Viele Gaskunden haben bereits saftige Preiserhöhungen erhalten, teils mit einer Vervielfachung der Abschläge. "Wenn das jetzt nicht schnell geht, wird das für viele ein echtes Problem", schwant Vassiliadis. "Von den gesellschaftlichen Verwerfungen ganz zu schweigen." Schon jetzt ist klar: Eine schnelle Antwort kann unmöglich zugleich völlig gerecht sein. Es wird Haushalte geben, die mehr profitieren als andere. Für das Feintuning fehlt die Zeit, jedenfalls vor diesem Winter.

Rabatte auf Abschlagszahlungen

Vieles deutet auf zwei Entlastungsschritte hin. So könnten Gaskunden zunächst einen fixen Zuschuss bekommen, über die Gasrechnung. Wie ein Neukunden-Bonus könnte er direkt vom Versorger verrechnet werden. Das würde die erste Last verringern. Die Frage ist, was im zweiten Schritt passiert. Stadtwerke waren dafür eingetreten, den Kilowattstundenpreis pauschal zu senken, um drei oder vier Cent. Der Haken: Kunden mit günstigen Gastarifen wären besser dran denn je - für andere, jene mit exorbitanten Preissteigerungen, wäre der Rabatt nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dieser Vorschlag, heißt es, sei vom Tisch.

Wahrscheinlicher wird damit eine Variante, die bei den Abschlagszahlungen ansetzt. Für die Abschläge, die alle Gaskunden zu zahlen haben, unterstellen die Versorger einen künftigen Verbrauch. Meist fußt der auf den Verbräuchen der Vorjahre. Für diese Gasmenge - oder einen Teil davon - könnte künftig ein staatlich festgesetzter Höchstpreis gelten.

Ein Haushalt, für den ein Verbrauch von 15 000 Kilowattstunden angenommen wurde, könnte so zum Beispiel 80 Prozent zum ermäßigten Preis bekommen - das wären dann 12 000 Kilowattstunden. Für sie wären, nach einer Preiserhöhung, dann nicht mehr 18 oder 20 Cent fällig, sondern nur 13 oder 14 Cent. Welche Cent- und Prozentzahlen gelten würden, darüber gibt es noch Gesprächsbedarf. Zu stark darf der Preis auch nicht sinken, mahnen einige in der Kommission. Sonst fehle der Anreiz zum Sparen.

Es gibt noch weitere Probleme: So bangen Stadtwerke um die liquiden Mittel, um zu höheren Preisen Gas einzukaufen - das ihnen ihre Kunden ja erst mit Verzug bezahlen. Zudem sind da Betriebe, die Gas unmittelbar für die Produktion brauchen. Viele von ihnen sind in ihrer Existenz bedroht. Bei allen Debatten um Preisbremsen dürfe man die nicht vergessen, mahnt Gewerkschafter Vassiliadis. "Sonst geht es an die Substanz."

Bis Sonntagabend soll die Kommission tagen, am Montag soll dann ein Zwischenbericht stehen, der für die Entlastung von Verbrauchern sowie kleineren Firmen bereits möglichst detaillierte Vorschläge enthält. Ob die Experten auch schon ein Konzept für die Unterstützung energieintensiver Großkonzerne auf den Tisch legen werden oder ob die Bundesregierung hier am Ende je nach Einzelfall selbst entscheiden muss, ist angesichts der sehr unterschiedlichen Problemlagen dagegen noch offen.

Milliardenhilfen für Gasimporteure

So oder so: Um die Sache zu beschleunigen, will das Kabinett bereits am Montag den Rahmen für die Finanzierung von Gas- und Strompreisbremse sowie mögliche Firmenhilfen beschließen. Am Dienstag sollen die Koalitionsfraktionen dann einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen, der möglichst binnen drei Wochen alle parlamentarischen Hürden nimmt. Die Hilfen werden einen Umfang von bis zu 200 Milliarden Euro haben, die größtenteils über Kredite, zum geringeren Teil auch über die Abschöpfung von "Zufallsgewinnen" der Energieindustrie bezahlt werden sollen.

Wie aus den bisher bekannt gewordenen Unterlagen hervorgeht, könnte der Bund allein die Importeure von Gas mit bis zu 50 Milliarden Euro stützen. Sie wissen oft kaum noch, wie sie die hohen Marktpreise bezahlen sollen. Für Gas- und Strompreisbremse sowie für die Unterstützung anderer Unternehmen blieben dann 150 Milliarden Euro. Die Tilgung der Kredite aus dem sogenannten Wirtschaftsstabilisierungsfonds soll Anfang 2057 abgeschlossen sein - genau 100 Jahre nach dem Erscheinen von "Wohlstand für alle".