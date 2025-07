Regierung billigt mehr Gasförderung in der Nordsee

Das Bundeskabinett plant ein Abkommen mit den Niederlanden, das neue Gasfelder vor den ostfriesischen Inseln erlaubt. Es könnte der Beginn von etwas ganz Großem sein, fürchten Umweltschützer.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Sie heißen „LZ Alpha“, „N04-A“ oder auch schlicht „Diamant“, und sie versprechen Großes: Gas und viel Geld. Gelegen sind sie in der Nordsee, um die 20 Kilometer nordwestlich der deutschen Insel Borkum. Die Mündung der Ems ist nicht fern, und deshalb heißt das ganze Projekt nun „Gateway to the Ems“. Wobei viele Umweltschützer darin eher ein Tor zur Hölle sehen.