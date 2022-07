"Das ist das falsche Signal": Die Stadt Borkum lehnt die geplante Gasförderung vor der Küste ab und will dagegen klagen.

Zwanzig Kilometer vor der Nordseeinsel Borkum liegt ein Gasfeld, das ein niederländisches Bohrunternehmen jetzt erschließen will. Die Kommune möchte das verhindern.

Von Nicolas Freund

Der Krieg ist jetzt auch im deutschen Wattenmeer angekommen. Zumindest indirekt. Wegen der drohenden Gasknappheit wird schnell nach Lösungen gesucht, und es werden Dinge möglich, die vor weniger als einem Jahr noch undenkbar waren. So plant das Bundesland Niedersachsen in Kooperation mit einem Unternehmen aus den Niederlanden, vor der ostfriesischen Insel Borkum ein Gasvorkommen zu erschließen. Der Plan war erst im vergangenen Herbst von der rot-schwarzen Landesregierung in Niedersachsen aus Sorge vor Umweltschäden verworfen worden. Eigentlich.