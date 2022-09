Stillstand: an der Gasübernahmestation für Nord Stream 1 in Lubmin.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich dafür verantwortlich gemacht, dass Deutschland so gut wie kein Gas aus Russland mehr bekommt. "Putins Russland ist vertragsbrüchig geworden", sagte der Kanzler am Sonntag in Berlin. Das Land sei "kein zuverlässiger Energielieferant mehr".

Mit auslaufendem Öl in einer Kompressorstation hatte der russische Staatskonzern Gazprom am Samstag seine Entscheidung erklärt, alle Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 bis auf Weiteres ruhen zu lassen. Erst wenn das Problem behoben sei, könne wieder Gas fließen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gab den Europäern und deren Sanktionspolitik die Schuld. Diese weigerten sich, die Anlagen von Gazprom zu warten.

Die Bundesnetzagentur äußerte dagegen Zweifel an der russischen Begründung. "Die von russischer Seite behaupteten Mängel sind nach Einschätzung der Bundesnetzagentur technisch kein Grund für die Einstellung des Betriebs", schrieb die Behörde, die Wirtschaftsminister Robert Habeck unterstellt ist. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums betonte, dass die Lage auf dem Gasmarkt zwar angespannt sei, die Versorgungssicherheit aber gewährleistet. Sowohl bei der Speicherbefüllung als auch bei der Versorgung über andere Lieferwege als russische Pipelines und der Schaffung neuer Anlandekapazitäten für Flüssiggas seien gute Fortschritte erzielt worden. Die deutschen Gasspeicher seien bereits zu 84,53 Prozent gefüllt.

Selenskij wirft Putin "Energiekrieg" gegen Europa vor

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij warf Putin vor, mittlerweile auch einen "Energiekrieg" gegen Europa zu führen. "Russland will das normale Leben jedes Europäers zerstören - in allen Ländern unseres Kontinents", sagte er in einer Videoansprache. Die Ukraine will Deutschland nun mit der Lieferung von Atomstrom aushelfen. "Derzeit exportiert die Ukraine ihren Strom nach Moldau, Rumänien, in die Slowakei und nach Polen. Aber wir sind durchaus bereit, unsere Exporte auf Deutschland zu erweitern", sagte der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal, den Scholz am Sonntag in Berlin empfing.

Fest steht nun auch, wer Nachfolger des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk, wird. Die Regierung in Kiew habe ein sogenanntes Agrémentersuchen für Oleksij Makejew gestellt, teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Samstag mit. Bundespräsident Steinmeier habe dieses Agrément - also die Zustimmung des Gastlandes für eine diplomatische Tätigkeit - bereits erteilt.