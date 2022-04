Von Michael Bauchmüller, Stefan Braun und Björn Finke, Berlin/Brüssel

Trotz des russischen Lieferstopps von Gas nach Polen und Bulgarien fürchten Deutschland und die Europäische Union keine unmittelbaren Folgen für die Energieversorgung. Die Bundesregierung wie die Spitze der EU-Kommission betonten am Mittwoch, die Gasspeicher seien zunehmend gefüllt, direkte Sorgen müsse man sich nicht machen. "Für heute kann ich sagen: Die Gaslieferungen kommen stetig und in der gleichen Menge wie an den Vortagen nach Deutschland", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Zuvor hatte der russische Gas-Monopolist Gazprom die Lieferungen an Polen und Bulgarien überraschend gestoppt. Man werde sie so lange aussetzen, bis die Länder der Forderung Moskaus nachgeben, in Rubel zu bezahlen, hieß es aus dem Kreml. Die EU dagegen pocht darauf, die Lieferungen weiterhin in Dollar oder Euro zu bezahlen. Erst die Gazprombank soll die Zahlungen in Rubel umtauschen.

Zugleich kündigten Berlin und Brüssel an, die Anstrengungen auf dem Weg zur Unabhängigkeit von russischen Öl- und Gaslieferungen zu forcieren. So sei die Abhängigkeit von russischem Gas in den vergangenen Wochen noch einmal rapide geschrumpft, sagte Habeck. Stammten vor Beginn des Krieges noch 55 Prozent der Gasimporte aus Russland, seien es mittlerweile noch 35 Prozent. Wie schnell es gelinge, die Importe komplett zu ersetzen, hänge nun vom Ausbau entsprechender Infrastrukturen ab - etwa für den Import von Flüssigerdgas.

Auch die Sorge, dass der harsche Schritt Moskaus die EU auseinandertreiben könnte, erscheint zunächst unbegründet. Derzeit jedenfalls gibt es dafür keinerlei Hinweise. Die polnische Regierung vertritt im Konflikt mit Russland immer harte Positionen, und daran wird auch die Gas-Blockade nichts ändern. Dass Bulgarien aus der weitgehend einheitlichen Linie der EU ausscheren könnte, hält man in Brüssel ebenfalls für unwahrscheinlich. Zumal die EU Bulgarien helfen will, insbesondere über Griechenland. Ein Problem ist allerdings, dass das Land erst im Juni einen direkten Pipeline-Anschluss nach Griechenland und damit zum Rest der EU erhalten wird. "Was mit Polen und Bulgarien geschehen ist, ist ein Signal, was anderen Staaten blühen könnte", sagt Andreas Goldthau, der an der Universität Erfurt zur Energiesicherheit forscht. "Das wird noch einmal einen Ruck geben, die europäische Infrastruktur auszubauen."

In Brüssel sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, mit dem Gas-Stopp "schadet sich Russland selbst". Es komme "nicht überraschend, dass der Kreml fossile Brennstoffe versucht zu nutzen, um uns zu erpressen". Ihre Behörde habe sich "darauf vorbereitet - in enger Abstimmung und Solidarität mit den Mitgliedstaaten und unseren internationalen Partnern". Die Antwort der EU werde "schnell erfolgen, einheitlich und gut abgestimmt". Laut von der Leyen arbeitet die Kommission "Hand in Hand mit unseren Mitgliedstaaten, um alternative Gaslieferungen von anderen Partnern zu sichern". Zuletzt hatte die EU eine Vereinbarung mit den USA abgeschlossen, in diesem Jahr deutlich mehr Flüssigerdgas per Tankschiff zu liefern. Mit Ägypten und Katar hat die Behörde ebenfalls über eine Aufstockung geredet.

In diesem Zusammenhang warnte Habeck allerdings davor, in dieser Krise nur auf sich selbst zu schauen. Ja, es sei wichtig, sich schnellstmöglich unabhängig von russischen Energielieferungen zu machen. Aber man müsse beim wachsenden weltweiten Wettbewerb um andere Lieferanten auch an jene Staaten denken, die wirtschaftlich schwächer seien und durch die steigenden Preise auf den Weltmärkten ganz verdrängt werden könnten. "Das könnte sie in die Arme Russlands treiben", so Habeck. "Das darf nicht passieren."

Die Spuren für die Wirtschaft werden jetzt schon sichtbar. Am Mittwoch präsentierte Habeck in Berlin die übliche Frühjahrsprojektion der Bundesregierung - mit einer deutlichen Korrektur nach unten. Hatte die Regierung noch im Januar für dieses Jahr 3,6 Prozent Wachstum erwartet, sind es nun nur noch 2,2 Prozent - und dies vor allem durch die hohen Energiepreise infolge des Ukraine-Krieges. "Wir zahlen einen Preis", sagte Habeck, "und diesen Preis müssen wir auch bereit sein zu zahlen." Sollten russische Gaslieferungen unterbrochen werden, "hätten wir eine Rezession", sagte der Grüne.

Erst am Vortag hatte er in Aussicht gestellt, Deutschland könne sehr bald unabhängig von Erdöleinfuhren aus Russland sein. Dies bedeute allerdings nicht, dass dies spurlos etwa an den Preisen vorbeigehen werde. "Auch zu lokalen Ausfällen kann es kommen." Allerdings drohe keine "nationale Katastrophe". Erklärtes Ziel sei es, "sich unabhängig zu machen von russischer Energie".