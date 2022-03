Von Michael Bauchmüller, Brandenburg an der Havel

Gunter Haase tritt auf die Bremse seines Elektro-BMWs, als er am Straßenrand einen gelben Metallpfahl entdeckt. Er steigt aus dem Wagen. "Mal schauen, was wir da haben", sagt er. "Aha, Mitteldruck. Hier käme es nicht ganz so schlimm." Wenigstens hier drohe nicht das, was an anderen Orten in seiner Stadt drohe. Das, was er den "GAU" nennt, den größten anzunehmenden Unfall.