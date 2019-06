Es war die größte Einzelaktion der inzwischen mehr als 500 deutschen Ortsgruppen von "Fridays for Future": Am Freitag haben mindestens 20 000 Menschen in Aachen für mehr Klimaschutz demonstriert, die Aktivisten sprachen gar von 40 000 Teilnehmern. Am Samstag sind einige von ihnen in das Dorf Hochneukirch (Bild) weitergefahren, um am Rande des Tagebaus Garzweiler (Nordrhein-Westfalen) gegen den Abbau von Braunkohle zu protestieren.