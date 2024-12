Der Zweckverband Landfolge Garzweiler, eine Vereinigung angrenzender Kommunen, hat kürzlich seine Bewerbung bei der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) eingereicht. Die Bonner Organisation könnte bereits in dieser Woche den Zuschlag erteilen: Praktischerweise gibt es keinen anderen Bewerber für die IGA 2037. Die DBG entscheidet darüber, wer Bundesgartenschauen ausrichten darf. Und alle zehn Jahre findet statt einer Buga eine IGA statt. Diese Gartenausstellungen sollen – wie der Name nahelegt – internationaler sein; Landschaftsarchitekten aus der ganzen Welt sollen zeigen, was sie können. 2017 fand eine IGA in Berlin statt, 2027 ist das Ruhrgebiet dran.

DBG-Geschäftsführer Achim Schloemer lobt die Bewerbung der Garzweiler-Anrainergemeinden: „Nirgendwo in Europa ist Landschaftswandel in so großem Maßstab zu erleben wie im Rheinland mit seinen Tagebaugebieten.“ Tatsächlich wird die Region nach Ende der Kohleförderung ohnehin massiv umgestaltet, auch ohne IGA. Der Tagebau ist – inklusive bereits begrünter Flächen – gut 80 Quadratkilometer groß, was einem Viertel der Fläche Münchens entspricht. Wenn die Bagger und Förderbänder verschwunden sind, sollen dort Äcker, Wälder oder Wiesen entstehen. Die Kommune Jüchen will einen klimaneutralen Stadtteil für bis zu 3000 Menschen hochziehen.

Außerdem soll das Loch von 2036 an über vier Jahrzehnte mit Rheinwasser geflutet werden. Dieser bis zu 170 Meter tiefe Garzweiler See soll eines der größten Gewässer Nordrhein-Westfalens werden.

Fast zwei Millionen Gäste werden erwartet

Für die IGA wollen die Kommunen zudem Parks und Gärten anlegen und Ausstellungshallen bauen. Radwege sollen alles verbinden, die zahlenden Besucher können kostenlos elektrische Leihfahrräder nutzen. Spektakulärstes Projekt soll eine 48 Millionen Euro teure Seilbahn werden, die von zwei Seiten runter in die Wüstenlandschaft des Tagebaus fährt. Dort soll ein Restaurant locken, daneben können Gäste ans Ufer des wachsenden Sees schlendern. Die IGA soll 2037 von April bis Oktober geöffnet sein. Die Organisatoren rechnen mit mindestens 1,8 Millionen zahlenden Besuchern. Immerhin können 18 Millionen Menschen aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden den Tagebau mit nur zwei Stunden Fahrzeit erreichen. Garzweiler, dieses Symbol für Klimaproteste und Landschaftsverschandelung, wäre auf einmal ein Touristenmagnet.