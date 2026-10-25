In Hamburg sind derzeit Herbstferien. Doch die Schule ist in vielen Familien in der Stadt trotzdem Thema – und zwar mehr als üblich. Da ist zum Beispiel Falko Soltau, Vater von drei Töchtern an einer Grund- und einer Stadtteilschule, der „heftigen Umwerfungen“ im Bildungsbereich befürchtet. Oder Julia Boxberger, die eine Tochter an einer Grundschule und eine am Gymnasium hat, und sagt: „Wir haben das Gefühl, dass die Menschen, die sich diese Pläne ausgedacht haben, überhaupt keine Vorstellung von der Praxis haben.“