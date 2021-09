Alle wollen das Recht auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen, doch die Länder haben das Gesetz gestoppt und streiten mit dem Bund über die Finanzierung. Jetzt kommt die vorerst letzte Chance auf eine Einigung.

Von Christoph Koopmann, München

Eigentlich wollen sowohl Bund als auch Länder, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder kommt. Ein entsprechendes Gesetz hatte der Bundestag bereits im Juni beschlossen - doch dann stoppten die Länder die Pläne. Der Bund, so ihr Argument, beteilige sich nur unzureichend an der Finanzierung der neu zu schaffenden Betreuungsplätze. Am Montagabend sollte der Vermittlungsausschuss aus Bundestag und Bundesrat über das Projekt beraten.

Geplant ist, dass jedes Kind, das von 2026 an eingeschult wird, in den ersten vier Schuljahren einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung haben soll. Eine Einigung käme kurz vor Ende der Legislaturperiode gerade noch rechtzeitig, sodass Bundestag und Bundesrat sie beschließen könnten. Ein Scheitern dagegen würde wohl bedeuten, dass aus dem Gesetz vorerst nichts wird.

"Ein Scheitern wäre gerade für Alleinerziehende eine bittere Pille."

Vor den entscheidenden Verhandlungen hatte der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, Holger Hofmann, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) gesagt, er hoffe auf eine Einigung. Im Hinblick auf die Qualität der Betreuung dürften dabei keine Kompromisse gemacht werden.

Miriam Hoheisel, Bundesgeschäftsführerin des Verbandes alleinerziehender Mütter und Väter, sagte der Süddeutschen Zeitung: "Ein Scheitern wäre gerade für Alleinerziehende eine bittere Pille, da sie ohne eine ausreichende Kinderbetreuung kaum einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit nachgehen können." Dadurch seien sie gefährdet, in die Armut zu rutschen. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Maike Finnen, sagte dem RND, sie erwarte eine Einigung "im Interesse der Familien und der Weiterentwicklung der Grundschulen".

Auch Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte vor der Ausschusssitzung gefordert, dass Bund und Länder eine Lösung finden. "Wenn wir wollen, dass Kinder gut ins Leben starten, dann müssen wir gerade an den Grundschulen mehr tun", sagte Baerbock der Deutschen Presse-Agentur. Die Grünen hätten sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat seit Langem eine Einigung gefordert.

Allerdings war es Baerbocks Parteikollege Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, der die geplante Finanzierung im Juni laut kritisierte. Der Bund will sich bisher mit höchstens 30 Prozent an den Betriebskosten der Betreuungsplätze beteiligen. Kretschmann forderte mindestens 50 Prozent, auch andere Landesregierungen forderten, dass der Bund mehr Geld zur Verfügung stellen müsse.

Bis der Rechtsanspruch gewährleistet werden kann, fehlen nach verschiedenen Berechnungen zwischen 600 000 und eine Million Betreuungsplätze. Schätzungen zufolge würde ihr Betrieb 4,5 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Der Bund hat angeboten, den Ländern anfangs eine Investitionshilfe über 3,5 Milliarden Euro sowie jährlich eine weitere Milliarde zuzuschießen. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hatte dem RND vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses gesagt, sie sei "vorsichtig optimistisch", dass man sich einigen könne. Der Bund sei den Ländern bereits weit entgegengekommen.