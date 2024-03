Benny Gantz gehört dem israelischen Kriegskabinett an, in Washington wurde er von hochrangigen Politikern empfangen.

Von Tomas Avenarius und Peter Burghardt, Washington / Tel Aviv

Joe Biden war verreist, als Benny Gantz am Montag ins Weiße Haus kam. Es wäre sonst alles noch komplizierter geworden. Der US-Präsident kehrt erst am Dienstag aus dem Wochenendquartier Camp David zurück, wo seine Rede zur Lage der Nation am Donnerstag im Kongress vorbereitet wurde. Es wird bei der "State of the Union" vermutlich auch um den Nahen Osten gehen, dem Vernehmen nach hatte Biden ein Buch über ungelöste Konflikte im Gepäck. Und man darf davon ausgehen, dass er ganz dezent Abstand halten wollte zu seinem Amtssitz, in dem seine Vizepräsidentin Kamala Harris den Gast aus Israel empfing.