Die EU hat den Militärputsch in Gabun verurteilt. Der Staatenbund lehne jede gewaltsame Machtübernahme ab, teilte EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Donnerstag mit. Er rief alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. Zugleich äußerte Borrell seine Besorgnis über die Umstände der Wahl vom 26. August, die dem Putsch vorausging. Am Mittwochmorgen war Präsident Ali Bongo kurz vor der Festsetzung durch das Militär mit Zweidrittelmehrheit zum Wahlsieger erklärt worden, die Opposition sprach von Betrug. Bongos Familie regiert das rohstoffreiche Land seit 56 Jahren. Aktuell sei keine Evakuierung der etwa 10 000 europäischen Bürger in Gabun geplant, sagte Borrell vor dem informellen EU-Außenministertreffen im spanischen Toledo. Zuvor hatte die Zentralafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Eccas) die neuen Militärmachthaber aufgefordert, Gabuns verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen. Eccas verurteile den Einsatz von Gewalt, um politische Konflikte zu lösen.