Bei ihrem Gipfel in Italien planen die sieben größten demokratischen Industrienationen 50 Milliarden Dollar für das angegriffene Land. Finanziert wird das Darlehen durch Zinserträge auf eingefrorenes russisches Vermögen. Dies soll einen dauerhaften Geldfluss garantieren – unabhängig davon, wie die US-Präsidentschaftswahl ausgeht.

Von Marc Beise, Nicolas Richter, Borgo Egnazia

Die sieben führenden demokratischen Industrienationen (G7) wollen zu Beginn ihres Gipfels ein umfassendes Hilfspaket für die Ukraine beschließen. Sie wollen es dem Land ermöglichen, sich mit frischem Geld auch mittelfristig gegen die andauernden Angriffe des russischen Militärs zu wehren. Die Regierung in Kiew soll dafür ein Vermögen in Höhe von 50 Milliarden US-Dollar erhalten, dies entspricht etwa 47 Milliarden Euro. Der Betrag soll bis Ende des Jahres in Gestalt eines Kredits bereitstehen. Die Zinskosten für dieses Darlehen sollen finanziert werden aus den Zinserträgen für russisches Vermögen, das im Westen eingefroren ist. Auf diese Weise finanziert der von Präsident Wladimir Putin kontrollierte russische Staat faktisch die Verteidigung der Ukraine mit.