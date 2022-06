"Ehrgeizig, mutig, kooperativ": Olaf Scholz bei einer Diskussion an der Evangelischen Akademie Tutzing.

Deutschland will beim G-7-Gipfel einen Klimaklub von Gleichgesinnten aus der Taufe heben. Die Idee klingt gut. Aber ist sie auch gut umzusetzen - oder droht die Quadratur des Kreises?

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Olaf Scholz hat sich viel vorgenommen, vielleicht zu viel. "Wir wollen nicht weniger als einen Paradigmenwechsel in der internationalen Klimapolitik", erklärte der deutsche Kanzler kürzlich der versammelten Wirtschaftselite in Davos. Deutschland werde seinen Vorsitz im Zirkel der sieben demokratischen Industriestaaten nutzen, um die G7 zum Kern eines internationalen Klimaklubs zu machen. "Ehrgeizig, mutig, kooperativ" soll dieser Klub sein. Wenn das mal so aufgeht.