Auf der Zusammenkunft am Lago Maggiore in Italien beraten die Finanzminister der sieben führenden Industriestaaten darüber, wie man die eingefrorenen russischen Milliarden für die Ukraine nutzen könnte.

Von Henrike Roßbach, Stresa

Große Dinge sollen hier geschehen, am idyllischen Ufer des Lago Maggiore. Sieben Staaten sind zusammengekommen, und sie wollen eine multilaterale Vereinbarung mit verbindlichen Leitlinien für die kommenden Jahrzehnte schließen. Und tatsächlich, am 1. Juni 1951 unterzeichnen Österreich, Dänemark, Frankreich, Italien, Norwegen, Schweden und die Schweiz in Stresa: das "Internationale Abkommen über den Gebrauch der Ursprungsbezeichnungen und der Benennungen für Käse".