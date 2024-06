Von Marc Beise, Nicolas Richter, Borgo Egnazia

Es ist schon dunkel an der süditalienischen Küste, der erste Gipfeltag fast vorüber, als der amerikanische Präsident den Zeigefinger der rechten Hand hebt. Joe Biden liest vom Teleprompter ab, eher monoton, offensichtlich müde, aber nun will er seinen Worten doch noch einmal Gewicht verleihen, hebt also die Hand halb hoch. Er zählt auf, was von diesem Gipfel bleiben soll, um der Ukraine zu helfen. Ein Sicherheitsabkommen mit Washington, ein 50-Milliarden-Kredit für Kiew, neue Sanktionen gegen Russland. Biden fasst es so zusammen: „Putin kann uns nicht aussitzen, er kann uns nicht spalten, und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, bis sie sich in diesem Krieg durchsetzt.“