Von Thomas Hahn, hiroshima

Illusionen macht sich Mark Brown bestimmt nicht. Er ist der Premierminister der Cookinseln, einem versprengten Archipel in den Weiten des Pazifiks mit knapp 15 000 Einwohnern. Beim Gipfel der sieben bedeutendsten Demokratien in Hiroshima war er der Gast aus einer anderen Welt in seiner Funktion als diesjähriger Vorsitzender des Forums der Pazifik-Inseln. Und am Ende der Verhandlungen ging es natürlich doch mehr um das, was die Staatsleute der großen Länder sagten, als um das, was er sagte.