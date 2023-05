Von Thomas Hahn, Hiroshima

Zum Vorspiel des G-7-Gipfels in Hiroshima an diesem Wochenende gehörte auch eine Pressekonferenz in Peking. Wang Wenbin, der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, schimpfte dabei mal wieder über den Nachbarn Japan, der dieses Jahr den Vorsitz in der Gruppe der sieben bedeutendsten freiheitlichen Industriestaaten innehat. Wangs Auftritt war eine Art verbaler Gegenschlag, nachdem Japans Premierminister Fumio Kishida tags zuvor angekündigt hatte, die G-7-Regierungschefs würden sich bei ihrem Treffen in Hiroshima um eine starke Botschaft bemühen gegen "einseitige Versuche von China oder Russland, den Status quo durch Gewalt zu ändern".