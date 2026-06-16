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Gipfeltreffen in FrankreichG 7 wollen Druck auf Putin verstärken

Lesezeit: 3 Min.

Wolodimir Selenskij (li.) im Gespräch mit Donald Trump. Der ukrainische Präsident berichtete, er habe mit dem US-Amtskollegen schon am Sonntag ein „wundervolles“ Telefonat geführt .
Wolodimir Selenskij (li.) im Gespräch mit Donald Trump. Der ukrainische Präsident berichtete, er habe mit dem US-Amtskollegen schon am Sonntag ein „wundervolles“ Telefonat geführt . Ukrainisches Präsidialamt/AFP

Beim Gipfeltreffen in Évian zeigen sich die Staats- und Regierungschefs einig in der Linie gegenüber Russland. Was in dem Abkommen zwischen USA und Iran steht, bleibt unklar.

Von Florian Hassel, Belgrad

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Trotz hoher Erwartungen hat der G-7-Gipfel im französischen Évian-les-Bains offenbar wenig weitere Klarheit zum Stand der Vereinbarungen über ein Ende des Iran-Kriegs gebracht. Der angereiste US-Präsident Donald Trump sagte zwar, eine Übereinkunft mit Teheran bedeute, dass Iran „niemals Atomwaffen haben“ werde. Doch laut Angaben von Teilnehmern, etwa beim US-Fernsehsender CNN, blieb nicht nur unklar, was genau in der angeblich eineinhalb Seiten Text umfassenden Übereinkunft steht. Unklar ist demnach sogar, ob das vorläufige Dokument tatsächlich von einem iranischen Vertreter gültig unterschrieben worden ist. Pakistan zufolge, das die Übereinkunft vermittelt hat, soll eine Einigung am Freitag in Genf von beiden Seiten endgültig unterschrieben werden.

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