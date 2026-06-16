Trotz hoher Erwartungen hat der G-7-Gipfel im französischen Évian-les-Bains offenbar wenig weitere Klarheit zum Stand der Vereinbarungen über ein Ende des Iran-Kriegs gebracht. Der angereiste US-Präsident Donald Trump sagte zwar, eine Übereinkunft mit Teheran bedeute, dass Iran „niemals Atomwaffen haben“ werde. Doch laut Angaben von Teilnehmern, etwa beim US-Fernsehsender CNN, blieb nicht nur unklar, was genau in der angeblich eineinhalb Seiten Text umfassenden Übereinkunft steht. Unklar ist demnach sogar, ob das vorläufige Dokument tatsächlich von einem iranischen Vertreter gültig unterschrieben worden ist. Pakistan zufolge, das die Übereinkunft vermittelt hat, soll eine Einigung am Freitag in Genf von beiden Seiten endgültig unterschrieben werden.