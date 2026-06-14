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Treffen in ÉvianEine Welt in Aufruhr trifft sich in einer Idylle  – worum es beim G-7-Gipfel geht

Lesezeit: 4 Min.

Hier treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G-7-Länder: Évian am Genfersee.
Hier treffen sich die Staats- und Regierungschefs der G-7-Länder: Évian am Genfersee. Harold Cunningham/Getty Images

Krieg in Nahost, Krieg in der Ukraine und dann noch die hohen Energiepreise: Frankreich lädt die G-7-Staaten an den Genfersee – für eine Rückbesinnung auf gemeinsame Ziele. Ob das gelingt?

Von Oliver Meiler, Paris

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Der Zeitpunkt für einen großen internationalen Gipfel wäre eigentlich passend, geradezu ideal: Die Welt ist in Aufruhr, gleich mehrere Kriege und Krisen beschäftigen sie. Und doch fragt man sich neuerdings, ob Diplomatie und Multilateralismus noch einen Wert haben. Vom 15. bis 17. Juni treffen sich die Staats- und Regierungschefs von sieben großen Industriestaaten im Format G 7 hoch über dem französischen Évian.

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