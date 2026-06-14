Krieg in Nahost, Krieg in der Ukraine und dann noch die hohen Energiepreise: Frankreich lädt die G-7-Staaten an den Genfersee – für eine Rückbesinnung auf gemeinsame Ziele. Ob das gelingt?

Der Zeitpunkt für einen großen internationalen Gipfel wäre eigentlich passend, geradezu ideal: Die Welt ist in Aufruhr, gleich mehrere Kriege und Krisen beschäftigen sie. Und doch fragt man sich neuerdings, ob Diplomatie und Multilateralismus noch einen Wert haben. Vom 15. bis 17. Juni treffen sich die Staats- und Regierungschefs von sieben großen Industriestaaten im Format G 7 hoch über dem französischen Évian.