Von Henrike Roßbach, Berlin

Auf den Tag genau vier Wochen ist es her, dass Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zuletzt mit seinen Kollegen aus dem G-7-Kreis in Präsenz zusammensaß. Wenn die Runde sich nun das nächste Mal trifft, auf dem Petersberg bei Bonn, dürfte Lindner sich noch gut erinnern können an das vorangegangene Treffen: Damals nämlich, in Washington, wurde er noch am selben Tag positiv auf Corona getestet - und musste die restliche Tagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) von seiner Hotelzimmer-Quarantäne aus verfolgen.

Der Vorgängertermin in Washington wird am Rhein aber noch auf andere Weise eine Rolle spielen. Damals bat der ukrainische Finanzminister Serhij Martschenko die G 7 um akute Budgethilfen, damit die Ukraine trotz des kriegsbedingten Wirtschaftseinbruchs ihren Staatsbetrieb aufrechterhalten und beispielsweise Staatsbedienstete bezahlen kann. Nun sollen dieser Bitte Taten folgen. Doch einen Tag vor dem Treffen, das auf Mittwochabend mit einem gemeinsamen Abendessen begann, war das Finanzpaket noch nicht fertig geschnürt. Eine feste Zusage gebe es bislang nur aus den USA, hieß es aus deutschen Regierungskreisen.

Deutschland hat derzeit die Präsidentschaft in der Gruppe der sieben größten westlichen Industrienationen inne, weshalb zurzeit immer wieder die Fachminister aus den sechs Partnerländern einfliegen. Vergangenes Wochenende etwa empfing Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ihre Kollegen an der Ostsee, auch die Agrarminister waren gerade erst da. Nun wird noch bis Freitag Finanzminister Lindner Gastgeber in Königswinter sein.

Neben seinen Finanzminister-Kollegen aus den USA, Kanada, Japan, Frankreich, Italien und Großbritannien sind auch die Notenbankgouverneure der G 7 dabei. Die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank sind ebenfalls vertreten, genau wie IWF, Weltbank, Unicef und die Industrieländerorganisation OECD.

Nur die USA haben zugesagt

Geplant sind einige seminarähnliche Programmpunkte mit geladenen Experten - unter anderem zur Inflationsentwicklung, zum Klimaschutz oder zur Solidarität mit den Entwicklungsländern. Das Eigentliche aber findet in den Arbeitssitzungen der Minister statt, und im Zentrum steht die Ukraine.

Donnerstag, nach dem Mittagessen, stehen die Finanzhilfen für das Land auf dem Programm. In Washington habe Martschenko, so hieß es aus Regierungskreisen, den Finanzbedarf der Ukraine auf etwa fünf Milliarden Euro im Monat beziffert, für zunächst drei Monate. Diese 15 Milliarden nun einzusammeln im G-7-Kreis, darum soll es auf dem Petersberg gehen. "Das versuchen wir durchzusetzen", sagte ein deutscher Regierungsvertreter.

Im Vorfeld sei bereits hart an einer Einigung gearbeitet worden, auch der Minister selbst habe sich "sehr stark engagiert" und mit seinen Kollegen telefoniert. Auf dem Tisch aber liegt dem Vernehmen nach bislang nur die amerikanische Zusage von 7,5 Milliarden Euro an kurzfristigen Finanzhilfen in Form von Zuschüssen. Seither bemühten sich alle anderen bei sich zu Hause, ebenfalls feste Zusagen hinzubekommen.

Doch auch der Beitrag des Gastgebers Deutschland steht noch nicht final fest. Just am Donnerstag, wenn Lindner in Bonn über die Ukraine-Hilfen verhandeln wird, kommt in Berlin der Haushaltsausschuss des Bundestags zur Bereinigungssitzung für den Haushalt 2022 zusammen. Jegliche deutsche Hilfe für die Ukraine müsste in dem Zahlenwerk noch verankert werden, quasi synchron zu den G-7-Gesprächen.

Obwohl die Ukraine im Zentrum steht, gibt es im G-7-Kreis noch ein paar weitere Themen, bei denen Gesprächsbedarf besteht. Die Gefahr einer Schuldenkrise in den ärmeren Staaten etwa soll besprochen werden, genau wie eine CO₂-Bepreisung und die geplante globale Mindeststeuer. Für Letztere hat sich Deutschland schon starkgemacht, als der Finanzminister noch Olaf Scholz (SPD) hieß.